Canicule : le Rhône reste en vigilance jaune, l'alerte orage arrive

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance jaune, ce samedi 30 mai.

Le Rhône reste en vigilance jaune canicule ce samedi, une première historique pour le mois de mai. Et ce pour toute la journée : le thermomètre grimpera en effet jusqu'à 33°C, contre 32°C la veille. Deux autres départements sont également concernés par la même alerte : l'Isère et la Drôme. En France, seule la ville de Paris et sa petite couronne restent concernées par une vigilance orange à la canicule.

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Une autre vigilance concerne la Région : les orages. L'Ardèche est le premier département concerné ce samedi, mais la vigilance s'étendra au reste de la région hormis le Puy-de-Dôme, le Cantal et l'Allier, annonce Météo France.