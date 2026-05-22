À 26 ans, cette Lyonnaise décroche une médaille au concours Lépine

Et si les mathématiques s’apprenaient derrière les fourneaux plutôt qu’au tableau ? Avec “Maths et ma Toque”, la Lyonnaise Judith Sasportes décroche la médaille d’argent du concours Lépine 2026 grâce à un jeu éducatif, pensé pour réconcilier les enfants avec les chiffres.

Transformer les mathématiques en jeu, et la cuisine en terrain d’apprentissage. À seulement 26 ans, la Lyonnaise Judith Sasportes, créatrice des éditions Optimist, a séduit le jury du concours Lépine 2026 avec son invention “Maths et ma Toque”, un jeu éducatif destiné aux enfants de 6 à 14 ans. Je suis très contente que le concours Lépine reconnaisse aussi des objets déconnectés comme des innovations. Si, il y a quelques années, on m’avait dit que je serais sélectionnée, je ne l’aurais jamais cru. En tant qu’ingénieure informatique, j’aurais imaginé venir avec un projet lié au numérique, aux écrans. Et finalement, je présente un jeu totalement sans écran." confiait-elle au micro de “6 Minutes Chrono”, l’émission TV de Lyon Capitale

Déjà 1200 ventes

Une idée simple en apparence, mais suffisamment ingénieuse pour lui permettre de remporter la médaille d’argent. Dans ce jeu de société, les joueurs enfilent la toque d’un chef cuisinier et doivent réaliser des calculs pour adapter les bonnes quantités d’ingrédients aux commandes de leurs clients. Divisions, proportions, conversions, les mathématiques deviennent concrètes, et facilement compréhensibles pour les élèves en difficultés (ou non). Le jeu cumule déjà 1200 ventes.

"L’objectif était de trouver un autre moyen d’utiliser les maths qu’en comptant de l’argent. La cuisine fonctionne très bien pour cela" expliquait Judith Sasportes au micro de “6 Minutes Chrono”, l’émission TV de Lyon Capitale. Derrière cette invention, il y a surtout un constat partagé par de nombreux élèves : les mathématiques sont souvent perçues comme une matière froide et déconnectée du quotidien. En associant les chiffres à des recettes, des ingrédients et des situations familières, la jeune Lyonnaise cherche au contraire à redonner du sens aux calculs. Pensé pour différents niveaux, “Maths et ma Toque” permet donc aux enfants de progresser sans avoir l’impression de faire des exercices scolaires.

Vendu sur internet au prix de 35 euros.

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