La grande brocante Plaisir de Chiner revient à Lyon le 13 juin

Samedi 13 juin, la brocante "Plaisir de Chiner" est de retour sur les avenues Maréchal de Saxe (3e arr.) et Jean Jaurès (7e arr.), à Lyon.

Vous souhaitez vous séparer de vieux objets ou faire de bonnes affaires ? Le samedi 13 juin, l’association Lyon 7 Rive Gauche revient avec sa grande brocante "Plaisir de Chiner", de 7 heures à 19 heures. Installés sur les avenues Maréchal de Saxe (3e arr.) et Jean Jaurès (7e arr.), plus de 400 exposants seront présents. Bibelots, objets d’art, vêtements d’occasion ou encore jouets d’enfants, il y en aura pour tout le monde.

Les inscriptions pour obtenir un emplacement sont d’ailleurs ouvertes. Le prix du mètre linéaire est fixé à 11,50 euros, avec une obligation de souscrire à deux mètres minimum. Elles se déroulent du lundi au jeudi (9h -12h/14h -17h) et le vendredi (9h -12h) dans les locaux de l’association, place Antonin Jutard, dans le 3e arrondissement, par téléphone (04 72 73 11 76), ou courrier.

Plus d’information sur le site de l’association Lyon 7 Rive Gauche.