Vaulx-en-Velin : le Secours populaire organise une "guinguette solidaire" le 6 juin

Le Secours populaire organisera une guinguette solidaire au parc du Château à Vaulx-en-Velin le samedi 6 juin, de 12 heures à 19 heures.

À l’occasion des 90 ans des congés payés et pour réaffirmer que les vacances sont "un droit, pas un luxe", le Secours populaire lance sa campagne "Vacances d’été 2026." La branche locale de l’association organisera une guinguette solidaire le samedi 6 juin prochain, de 12 heures à 19 heures, au parc du Château à Vaulx-en-Velin.

Aujourd’hui, c’est encore 1 enfant sur 3 qui ne part pas en vacances chaque année, rappelle l’association. Avec cet événement caritatif, organisé en partenariat avec la Ville de Vaulx-en-Velin et des associations, le Secours populaire veut "sensibiliser le public sur l’accès aux vacances et collecter des fonds afin de financer des départs en vacances", appuie-t-il dans un communiqué.

Et de conclure : "Les vacances permettent pourtant de se ressourcer, de reprendre confiance, de s’ouvrir aux autres et de créer du lien social. Elles participent pleinement au bien-être, à la santé et à l’épanouissement de chacun."

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