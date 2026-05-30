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Il fera jusqu'à 24 degrès ce samedi 2 mai.
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Ciel voilé et chaleurs exceptionnelles : la météo de samedi à Lyon

  • par LC

    • Une nouvelle journée de chaleur attend Lyon et son agglomération, ce samedi 30 mai. Le département reste en vigilance jaune canicule, une première pour un mois de mai.

    Les températures ne baisseront pas encore ce week-end à Lyon. Après un vendredi chaud et ensoleillé, les températures resteront élevées ce samedi à Lyon. Elles commenceront à 19°C dans la matinée, avant de grimper jusqu'à 33°C dans l'après-midi, contre 32°C la veille.

    À la différence de la journée de vendredi, le ciel restera voilé ce samedi, "ternissant plus ou moins l'éclat du soleil", rapporte le site Météo-Lyon.

    Lire aussi : 34 °C à Bellecour et sur la place des Terreaux : où fait-il le plus chaud à Lyon ?

    Ce dimanche, même si la chaleur deviendra moins forte, elle sera toutefois plus lourde avec un risque orageux "dont l'ampleur reste à préciser". Avant une baisse des températures la semaine prochaine.

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