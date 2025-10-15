À table
Richard Sève
Richard Sève reçoit la médaille d’argent de la reconnaissance artisanale

Le pâtissier-chocolatier lyonnais Richard Sève reçoit la médaille de la reconnaissance artisanale

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 15 octobre, le pâtissier-chocolatier lyonnais, Richard Sève, a reçu la médaille d'argent de la reconnaissance artisanale au sein de son atelier de Limonest.

    C’est en 1991 que Gaëlle et Richard Sève ouvrent leur première pâtisserie-chocolaterie à Champagne-au-Mont-d'Or. Rapidement, la famille se fait connaître pour son savoir-faire, son chocolat et ses bonnes galettes des rois. Label Entreprise du Patrimoine Vivant, nomination à l’Académie Française du Chocolat, label Engagé à Lyon... Depuis, la maison Sève n'a cessé de grandir et de se faire connaître à Lyon, comme à l'international. Son secret : "Anoblir la matière agricole pour en faire quelque chose de magique."

    Nouvelle distinction

    Plus de 30 ans plus tard, la collection continue de s'agrandir. Mercredi 15 octobre, Richard Sève a reçu la médaille d'argent de la reconnaissance artisanale, délivrée par la chambre de maitrise de l'artisanat de France, dans son atelier de Limonest. Un prix rare, "décerné en fonction de la façon de mener son entreprise, de transmettre et de former."

    Notamment récompensé pour sa "qualité unique et maitrisée", Richard Sève s'est dit "honoré" de recevoir cette distinction : "Mon rôle désormais c'est de continuer de former de nouvelles générations pour qu'elles puissent reprendre le flambeau un jour", a lancé le chef-pâtissier présent au sein de son atelier de Limonest pour l'occasion.

    Galette des rois Sève
    La fameuse galette des rois Sève. ©Loane Carpano

    Lire aussi :

    à lire également
    Lyon : la circulation des tramways T1 et T4 perturbée en soirée pour les travaux du T9

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : la circulation des tramways T1 et T4 perturbée en soirée pour les travaux du T9 18:40
    Richard Sève
    Le pâtissier-chocolatier lyonnais Richard Sève reçoit la médaille de la reconnaissance artisanale 18:23
    Mornant : alerte aux cyanobactéries dans le lac de la Madonne 18:06
    Garage MNA automobile Genas
    Travail dissimulé, emploi d'étrangers sans visa... un garage automobile fermé d'urgence à Genas 17:33
    NOMBRE D'habitants lyon
    Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne annulé : "Un nouvel arrêté sera pris", indique la préfecture 17:31
    d'heure en heure
    Gnolu
    Pour les vacances de la Toussaint, les "gnolus" envahissent le Rhône 17:06
    Chambre étudiante
    Deux nouvelles résidences étudiantes livrées à Villeurbanne 16:23
    Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : l’arrêté préfectoral annulé pour défaut de clarté 16:16
    Villeurbanne cérémonie d'hommage plaque algériens et algériennes
    Une cérémonie en mémoire du massacre du 17 octobre organisée à Villeurbanne 15:48
    "Priorité au respect" : la nouvelle campagne de la Sécurité Routière 15:17
    Travail d'équipe projet
    "Entreprendre, c’est possible" revient à Lyon : 3 dates pour lancer son projet en 2025 14:45
    Lyon : dysfonctionnels et vieillissants, les escalators et ascenseurs du réseau TCL bientôt rénovés 14:10
    Miam Festival Lyon : 250 animations gratuites pour célébrer l'alimentation locale 13:37
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut