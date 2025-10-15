Mercredi 15 octobre, le pâtissier-chocolatier lyonnais, Richard Sève, a reçu la médaille d'argent de la reconnaissance artisanale au sein de son atelier de Limonest.

C’est en 1991 que Gaëlle et Richard Sève ouvrent leur première pâtisserie-chocolaterie à Champagne-au-Mont-d'Or. Rapidement, la famille se fait connaître pour son savoir-faire, son chocolat et ses bonnes galettes des rois. Label Entreprise du Patrimoine Vivant, nomination à l’Académie Française du Chocolat, label Engagé à Lyon... Depuis, la maison Sève n'a cessé de grandir et de se faire connaître à Lyon, comme à l'international. Son secret : "Anoblir la matière agricole pour en faire quelque chose de magique."

Nouvelle distinction

Plus de 30 ans plus tard, la collection continue de s'agrandir. Mercredi 15 octobre, Richard Sève a reçu la médaille d'argent de la reconnaissance artisanale, délivrée par la chambre de maitrise de l'artisanat de France, dans son atelier de Limonest. Un prix rare, "décerné en fonction de la façon de mener son entreprise, de transmettre et de former."

Notamment récompensé pour sa "qualité unique et maitrisée", Richard Sève s'est dit "honoré" de recevoir cette distinction : "Mon rôle désormais c'est de continuer de former de nouvelles générations pour qu'elles puissent reprendre le flambeau un jour", a lancé le chef-pâtissier présent au sein de son atelier de Limonest pour l'occasion.

La fameuse galette des rois Sève. ©Loane Carpano

