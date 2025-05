Dans le cimetière de Loyasse (Lyon 5e), un chantier de fouille a mis au jour une voie romaine dallée quasi intacte, ainsi qu’une porte monumentale (estimée à 10 mètres de haut et 15 mètres de large).

“Exceptionnelle”, “une découverte archéologique majeure”… Les élus de la Ville sont dithyrambiques. Dans le cimetière de Loyasse (Lyon 5e), un chantier de fouille a mis au jour une voie romaine dallée quasi intacte, ainsi qu’une porte monumentale (estimée à 10 mètres de haut et 15 mètres de large), probablement l’une des entrées principales de Lugdunum, alors perchée sur la colline de Fourvière au Ier siècle.

Un trésor… et un casse-tête pour les responsables : comment préserver ces vestiges prestigieux, découverts de manière imprévue, sur un site déjà ouvert au public ? La réponse n’est pas intuitive : “La Ville de Lyon a pris la décision d’enfouir les vestiges pour les préserver”, avance la municipalité qui annonce dans le même temps lancer une étude “sur la valorisation future de ces vestiges”.

Un choix pourtant logique du point de vue des experts, d’autant qu’une seconde parcelle doit encore être fouillée. “Remettre la terre est à la fois ce qu’il y a de plus facile à mettre en œuvre dans l’immédiat, et aussi la meilleure forme de préservation pour les pierres. Il est, bien entendu, impossible de les déplacer. Il faut qu’on prenne du temps, avec des architectes, pour construire un vrai projet”, justifie dans “6 minutes chrono” Sophie François, directrice du service archéologie de la Ville de Lyon, qui espère un plan et un budget pour le mandat suivant, donc après 2026. Une goutte d’eau après deux mille ans sous terre.

