Défense : les PME lyonnaises sur le pied de guerre

Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes entendent bien profiter du boom du marché de la défense annoncé au plus haut sommet de l’État. L’heure est plus que jamais à la mobilisation générale.

“Produire des armes, ce n’est pas sale.” Depuis la petite phrase lancée par le ministre des Armées, le 20 mars dernier, lors d’un colloque à Bercy réunissant investisseurs publics, privés et industriels de la défense sur le financement du secteur, la France a changé de paradigme et de vision. L’idée : ne plus associer les armes à la guerre mais à la paix. Le secteur souffre d’un déficit d’image : fabriquer des armes n’étant pas, somme toute, anodin. “Le premier combat est culturel et, j’ose le dire, politique”, a-t-il poursuivi. Comprenez : si vous investissez pour produire des armes, vous n’aurez pas les mains sales. De pestiférées, les entreprises de l’armement sont désormais officiellement portées aux nues par les banquiers et les fonds d’investissement. Jusque-là confidentiels, les fonds d’investissement axés sur la défense ont désormais le vent en poupe. Le premier produit lancé par la banque publique Bpifrance est d’ailleurs un fonds, dont l’objectif est d’atteindre 450 millions d’euros. Concrètement, chaque Français pourra placer de l’argent par tranche de 500 euros jusqu’à quelques milliers d’euros (le plafond est encore incertain) qui seront bloqués pendant cinq ans. En d’autres termes, chacun pourra devenir actionnaire d’une entreprise du secteur de la défense. Pour l’heure, le montant de la rémunération n’est pas encore connu.

“On était des parias, on avait du mal à trouver des banques pour nous suivre”

un patron de PME