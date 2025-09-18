TCL : Sytral et préfecture se félicitent d'une baisse de la délinquance dans la métropole de Lyon

Le président du Sytral et le préfet délégué à la sécurité ont profité d'une visite du nouveau PC sécurité TCL pour évoquer les bons chiffres de la délinquance sur le réseau.

Mur d'écrans, salle de gestion de crise, salle de formation, superficie quatre fois plus importante que le précédent... le nouveau PC sécurité de Sytral mobilités devrait être "un atout concret dans notre réponse sécuritaire sur le réseau" assure le préfet délégué à la sécurité, Antoine Guérin.

Le représentant de l'État accompagnait ce mercredi le président écologiste de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités, Bruno Bernard, à l'occasion d'une visite de ce nouvel outil pour lequel l'autorité organisatrice des transports en commun a déboursé 3,4 millions d'euros. Un site "quatre fois plus grand", indique le président qui se félicite : "C'est le jour et la nuit entre le PC actuel et celui-ci. Nous sommes passé dans une autre dimension."

La salle de crise du nouveau PC sécurité.

La délinquance en baisse continue, mais un palier atteint en 2025 ?

D'ici quelques semaines, la sécurité de l'ensemble du réseau TCL sera supervisée depuis ce lieu qui fonctionne pour l'heure "à blanc". Une visite au timing bien ficelé pour Bruno Bernard, quelques jours après qu'il a été attaqué par sa principale opposante Véronique Sarselli, lui reprochant une hausse de 17 % de délinquance dans les transports en commun depuis 2016.

Un chiffre factuellement vrai (même s'il ne mesure pas "la délinquance" mais le nombre de victimes) mais qui concerne en plus du réseau TCL l'ensemble des transports, TGV, Cars régionaux et TER. Selon ces mêmes chiffres, le nombre de victimes est ainsi en diminution continue depuis 2022, après une explosion de + 45 % en 2021, principalement liée à une baisse importante liée au Covid. On relève ainsi -24 % entre 2021 et 2022, -18 % entre 2022 et 2023, -2 % entre 2023 et 2024.

Le préfet Antoine Guérin reconnaît néanmoins qu'un "palier" a été atteint depuis début 2025. Les chiffres du Sytral obtenus eux via les constatations des agents sur le terrain, depuis le PC, ou encore la page signalement sur le site TCL, font également état d'une baisse continue des atteintes aux personnes assure Bruno Bernard. "Les atteintes à nos agents TCL sont passées de 519 par an en 2014 à 256 en 2024", se félicite-t-il. À noter que le nombre de voyages sur le réseau est dans le même temps passé de 450 millions à 519 millions. Les atteintes aux voyageurs (agressions, vols avec violences) sont quant à elles passées de 342 à 113 par an sur la même période.

"Nous avons ajouté 3 000 caméras sur le réseau depuis 2020", indique Bruno Bernard, portant leur nombre total à 11 600. Des caméras sont en cours de déploiement dans l'ensemble des rames de la ligne A, pour un montant de 13 millions d'euros. Au total, le Sytral consacre ainsi 30 millions d'euros de budget de fonctionnement à la sécurité sur son réseau et a récemment lancé un important plan anti-fraude, laquelle coûte "des dizaines de millions d'euros" à l'autorité organisatrice des transports en commun.

