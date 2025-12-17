Fermée depuis 1999, l’église Saint-Bernard va être réhabilitée à Lyon. La Ville a présenté un projet mêlant patrimoine, sport et restauration, avec une salle d’escalade attendue d’ici 2029.

Qui a dit que sport et patrimoine n'avait rien à faire ensemble ? Ce mercredi 17 décembre, la Ville de Lyon présentait le nouveau projet de requalification de l'église Saint Bernard dans le 1er arrondissement. L'édifice, construit en 1866, n'a jamais été terminé. Il a été complètement fermé en 1999 par la Ville de Lyon. C'est en 2016 que nait un projet de réhabilitation du lieu, remporté par la société Carré d'Or qui signe le bail l'année suivante. L'église devait alors devenir un centre d'affaires. Cependant, le projet a par la suite été suspendu, puis porté au tribunal par l'association "Les amis du Bon Pasteur et de Saint-Bernard" qui ne souhaitait pas voir le lieu perdre sa vocation principale. Procès qui a donné lieu à un classement sans-suite. Pourtant, c'est la modification du contexte économique qui a poussé Carré d'Or à revoir ses plans. "Maintenir un centre d’affaires n'était plus pertinent, on a voulu retravailler un projet plus ouvert, plus mixte" explique un représentant de la société.

Un centre d'escalade dans une église ?

Le projet débutera véritablement au premier semestre 2026. La Ville de Lyon et Carré d'Or signeront un nouveau bail emphytéotique à la suite du vote au prochain conseil municipal de janvier 2026. La société qui exploitera les lieux déposera un permis de construire en juin. Pour rappel, ce bail établi sur 50 ans aura une redevance de 31 000 euros hors-taxe par an. Le montant de l'investissement de la société Carré d'Or est estimé à presque 5 millions d'euros.

Concrètement, ce projet destiné à réhabiliter l'église Saint Bernard vise à créer un espace de loisirs comprenant notamment une salle d'escalade, un espace de restauration ainsi que des locaux de bureaux et de co-working situés sur une mezzanine.

Une initiative qui semble convaincre les élus. "C'est une opportunité de concilier tradition et besoins pratiques. Il y a une demande très forte car nous n'avons pas de salles d'escalade actuellement", félicite Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement. Un enthousiasme partagé par Julie Nublat-Faure, adjointe à la Ville de Lyon déléguée au sport : "On manque de lieux de sports au sein de la Ville. C'est un lieu exceptionnel pour une salle d’escalade. C'est d'autant plus idéal pour faire face à la hausse de la pratique. On espère en faire bénéficier nos scolaires et nos associations".

100% de l'édifice conservé

En ce qui concerne l’église Saint Bernard, tout son édifice va être conservé. C'est par exemple le cas des vitraux dont certains seront "mis en valeur" et d'autres "recouverts par des blocs d'escalades mais pas enlevés", rassure un représentant de Carré D'Or. C'est aussi le cas du monument "à nos Morts pour la France 1914-1918", des plaques commémoratives de pose de la première pierre ou de la sculpture de Saint Bernard, et la statue de Saint Sébastien, tous deux "patrons" de l'église. A noter que la nouvelle entrée des lieux se fera à l'entrée Saint Sébastien où une terrasse va être créée. Si toutes les étapes se réalisent dans les temps, le chantier pourrait se terminer début 2029.