A Caluire-et-Cuire, un homme de 94 ans se fait voler son collier en or devant chez lui

Un homme s'est fait dérober son collier en or alors qu'il rentrait chez lui à Caluire-et-Cuire.

Vendredi 12 septembre, un habitant de Caluire-et-Cuire âgé de 94 ans s'est fait voler se collier en or alors qu'il rentrait à son domicile situé dans le quartier du bourg indique Le Progrès.

Au moment où il pénétrait dans son immeuble, une dame est descendue d'un véhicule pour lui demander où trouver la pharmacie, avant d'enlacer le nonagénaire une fois renseignée.

Une voisine qui assiste à la scène alerte alors la victime mais la voleuse est déjà partie en voiture.