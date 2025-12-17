Musée de Grenoble : Alina Szapocznikow et le langage du corps

Le musée de Grenoble, en partenariat avec le Kunstmuseum Ravensburg, consacre une grande exposition inédite à la sculptrice Alina Szapocznikow (1926-1973) née en Pologne mais installée à Paris en 1962. Considérée comme l’une des artistes majeures du XXe siècle, elle fait du corps – notamment le sien dont elle moule inlassablement l’empreinte – son principal sujet d’inspiration.

Elle exprime avec lui la puissance de l’érotisme comme la mort et la fragilité de nos vies mais aussi ses propres peurs et pulsions, créant une œuvre viscérale à la croisée entre surréalisme, nouveau réalisme et pop art, où elle expérimente de nouveaux matériaux souvent à même son corps, mousses en polyuréthane et résines en polyester, lesquels ont d’ailleurs contribué à sa célébrité.

Alina Szapocznikow travaillant sur son œuvre Grands Ventres pour le magazine 000, carrières

de Querceta, IT, Roger Gain, 1968 © ADAGP, Paris 2025. Alina Szapocznikow Archive, courtesy the Estate of Alina Szapocznikow, Loevenbruck, Paris

Constitué de 150 pièces, le parcours est en deux parties : la première évoque ses années de création à Prague (1945-1951) et en Pologne (1951-1962), on y découvre notamment Noga (Jambe) qui constitue un moment de rupture dans son travail, le moulage corporel devenant la matrice de l’œuvre. La deuxième partie est dédiée à ses années passées à Paris entre 1963 et 1973 et montre ses expérimentations les plus radicales avec les séries qui vont de Lampes-bouches, Desserts et Ventres-coussins – prenant la forme de fragments corporels sensuels et déroutants qui interrogent la place de la femme dans la société des années 1960 – à Tumeurs, œuvres constituées de résine, de photographies froissées, de journaux et de la gaze qui évoquent la maladie et son cancer du sein.

L’exposition au musée de Grenoble est augmentée de nombreuses photographies qui témoignent de la séduction et de la force d’une artiste femme qui n’a cessé de vouloir réinventer son art et qui a contribué avec indépendance, en seulement deux décennies, au renouveau de la sculpture.

Alina Szapocznikow - Langage du corps – Jusqu’au 4 janvier 2026 au musée de Grenoble

www.museedegrenoble.fr