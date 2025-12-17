Actualité
Rhône : une influenceuse agressée et dépouillée de 10 000 euros en cash

  • par Romain Balme

    • Agressée et dépouillée de 10 000 euros en juin dernier à Anse, une influenceuse suivie par des milliers d’abonnés a vu l’enquête connaître une avancée majeure. Un suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire.

    L'agression s'est déroulée à Anse dans le Rhône, le 30 juin dernier. Cette influenceuse avouait par la suite à ses 7000 abonnés avoir été victime de violences. Celle qui se définit comme gérante de commerce en ligne de prêt à porter féminin s'est également vu dérober la somme de 10 000 euros en liquide rapporte le Progrès. Cette somme devait lui servir à financer des achats en région parisienne.

    Une enquête avait été lancée après la publication de clichés montrant le corps de l'influenceuse plein d'hématomes. Deux individus avaient été rapidement interpellés. Soupçonnés d’être les auteurs des faits, ils avaient été placés en garde à vue. Une information judiciaire avait par la suite été ouverte. Le 3 août, la victime présumée s'était confiée sur son mal-être psychologique via un message sur Facebook : "[…] J’ai mal au cœur, je suis brisée de l’intérieur. Trop difficile pour moi de surmonter cette épreuve […] Je me lève car je n’ai pas le choix, je dois continuer pour mes enfants de travailler, mais une partie de moi a été brisée" explique celle qui se fait appeler "Stella Chicdress".

    Ce 14 décembre, le parquet de Villefranche-sur-Saône a dévoilé plusieurs éléments sur l'affaire à nos confrères : "Une personne a été mise en examen pour vol avec violence et placée en détention provisoire depuis le 8 août. Une autre a été placée sous le statut de témoin assisté". A noter que les investigations se poursuivent, la somme de 10 000 euros n'a quand à elle pas été retrouvée.

