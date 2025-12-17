Actualité

BlaBlaCar : une ligne de bus pour rejoindre les pistes de ski depuis Lyon

  • par Romain Balme

    • Bonne nouvelle pour les amateurs de glisse : BlaBlaCar lance une ligne de bus saisonnière reliant Lyon aux grandes stations de la Tarentaise. Une alternative à la voiture, disponible pendant les vacances de Noël et d’hiver.

    Aller sur les pistes de ski depuis Lyon sans prendre la voiture ? C'est maintenant possible. BlaBlaCar a annoncé ce lundi 15 décembre le lancement d'une ligne de bus permettant de rejoindre la vallée de la Tarentaise et donc… les pistes de ski.

    Cette nouvelle ligne sera mise en place pendant les vacances de Noël (le vendredi, samedi, dimanche et lundi) ainsi que pour celles d'Hiver (le samedi et le dimanche). De quoi profiter des (derniers ?) flocons sans prendre la voiture. Au total, ce sont environ 2000 sièges qui sont disponibles sur l'ensemble de la saison.

    Plus concrètement, cette ligne créée en association avec Hugon Tourisme partira de la Gare de Lyon Perrache. Elle passera par les gares de Chambéry, Moûtiers, Aime-la-Plagne, et Bourg-Saint-Maurice. A noter que depuis ces endroits, les voyageurs devront rejoindre les stations des 3 Vallées, de la Plagne, Tignes ou encore Val d’Isère, en utilisant les réseaux de transports locaux.

    Tarifs des trajets par gare d'arrêt Lyon - Chambéry, 5, 49 €  Lyon - Moûtiers 19, 99 € Lyon – Aime-la-Plagne 19,99 €  Lyon – Bourg-Saint-Maurice 19, 99 €  Chambéry – Bourg-Saint-Maurice 9,99 €.

    à lire également
    Le centre LGBTI+ de Lyon cambriolé pendant des travaux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le centre LGBTI+ de Lyon cambriolé pendant des travaux 17:03
    BlaBlaCar : une ligne de bus pour rejoindre les pistes de ski depuis Lyon 16:23
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Lyon : un syndicat de la police municipale appelle à manifester contre le déménagement d'une unité 15:51
    police judiciaire
    Meyzieu : une maison criblée de balles sur fond de règlement de comptes 15:20
    LDLC Arena
    La deuxième édition du salon de l'Algérie se tiendra à la LDLC Arena du 6 au 8 avril prochain 14:40
    d'heure en heure
    Billets
    Rhône : une influenceuse agressée et dépouillée de 10 000 euros en cash 14:05
    Musée de Grenoble : Alina Szapocznikow et le langage du corps 13:32
    Lyon : l'église Saint Bernard deviendra… une salle d'escalade en 2029 13:05
    Décines : un automobiliste percute un enfant et son père avant de prendre la fuite 12:35
    Berges du Rhône à Lyon
    Jean-Michel Aulas présente son projet de "forêt urbaine" pour Lyon, la Métropole dénonce des "chiffres surprenants" 11:45
    @Hugo LAUBEPIN
    Un accident mortel mardi soir sur l'A6 près de Lyon : la police cherche des témoins 11:14
    MAIRE DE mion antisémitisme
    Mions : l'ancien maire Claude Cohen pourrait se présenter face à son successeur en 2026 10:40
    Le Département du Rhône soutient l’incubateur de santé solidaire de Thizy-les-Bourgs 10:07
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut