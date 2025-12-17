BlaBlaCar : une ligne de bus pour rejoindre les pistes de ski depuis Lyon

Bonne nouvelle pour les amateurs de glisse : BlaBlaCar lance une ligne de bus saisonnière reliant Lyon aux grandes stations de la Tarentaise. Une alternative à la voiture, disponible pendant les vacances de Noël et d’hiver.

Aller sur les pistes de ski depuis Lyon sans prendre la voiture ? C'est maintenant possible. BlaBlaCar a annoncé ce lundi 15 décembre le lancement d'une ligne de bus permettant de rejoindre la vallée de la Tarentaise et donc… les pistes de ski.

Cette nouvelle ligne sera mise en place pendant les vacances de Noël (le vendredi, samedi, dimanche et lundi) ainsi que pour celles d'Hiver (le samedi et le dimanche). De quoi profiter des (derniers ?) flocons sans prendre la voiture. Au total, ce sont environ 2000 sièges qui sont disponibles sur l'ensemble de la saison.

Plus concrètement, cette ligne créée en association avec Hugon Tourisme partira de la Gare de Lyon Perrache. Elle passera par les gares de Chambéry, Moûtiers, Aime-la-Plagne, et Bourg-Saint-Maurice. A noter que depuis ces endroits, les voyageurs devront rejoindre les stations des 3 Vallées, de la Plagne, Tignes ou encore Val d’Isère, en utilisant les réseaux de transports locaux.

Tarifs des trajets par gare d'arrêt Lyon - Chambéry, 5, 49 € Lyon - Moûtiers 19, 99 € Lyon – Aime-la-Plagne 19,99 € Lyon – Bourg-Saint-Maurice 19, 99 € Chambéry – Bourg-Saint-Maurice 9,99 €.