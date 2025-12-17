Les deux premières navettes fluviales électriques du réseau TCL naviguent sur la Saône depuis ce mois de décembre. Elles seront complétées par deux nouvelle navettes au printemps 2026.

Après six mois de navigation, les bateaux thermiques, Le Lui et le Vaporetto, utilisés par Sytral mobilités dans le cadre de sa nouvelle offre Navigône ont disparu de la Saône. Depuis le mois de décembre, ils sont désormais remplacés par le Gone et la Fenotte, deux navettes à propulsion électrique fabriquées en France.

Jusqu'à 90 passagers

Conçus afin de réduire au maximum le bruit et les remous provoqués par leur navigation, ces deux bateaux ont été fabriqués sur les chantiers navals des Sables d'Olonne et sont équipés de batteries produites à Taluyers. Ces nouveaux bateaux peuvent embarquer jusqu'à 90 passagers et disposent de six emplacements vélo. "On a de très belles fenêtres pour profiter du paysage", se félicite le président de la Métropole de Lyon et du Sytral, Bruno Bernard.

Chaque bateau coûte 4,2 millions d'euros. Sept millions d'euros ont été dépensés pour aménager les quatre haltes fluviales de Confluence, Presqu'île, Subsistances et Vaise industries. Elles ont été financées en partie par VNF et l'État dans le cadre du contrat de contrat de plan État-Région. L'exploitation de la ligne coûte quant à elle 4,1 millions d'euros par an.

4,2 millions d'euros par bateau

Depuis le lancement du service, 120 000 voyages ont été effectués. Les deux navettes seront complétées à l'été 2026 par deux nouvelles navettes similaires, qui permettront de renforcer les fréquences. En heure de pointe, la fréquence passera à 15 minutes contre 30 actuellement. En heure creuse, elle passera d'une heure à 30 minutes.

Si l'offre est incluse dans l'abonnement TCL sans surcoût (si l'on omet que le tarif de l'abonnement a augmenté en 2025...), pour les non-abonnés il faut pour rappel débourser 3 € pour un aller-simple et 5€ pour un aller-retour. Attention toutefois, contrairement à un billet TCL classique qui permet de réaliser un trajet comprenant des bus et du métro, le billet Navigône ne permet d'utiliser que la navette fluviale.

