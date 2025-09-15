Métropole de Lyon : la délinquance dans les transports reste élevée malgré un recul

Avec plus de 8 000 victimes recensées en 2024, la Métropole de Lyon reste la deuxième agglomération de France la plus touchée par la délinquance dans les transports, même si les chiffres sont en baisse pour la troisième année consécutive.

Chaque année, les chiffres du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) sont attendus et scrutés. Pour l'année 2024, ils dévoilent une situation contrasté pour ce qui concerne la délinquance dans les transports en commun lyonnais.

Vols, escroqueries, violences… Chaque jour, une vingtaine de personnes en sont victimes dans les transports de la Métropole de Lyon, qu’il s’agisse du réseau TCL, de la SNCF ou des cars départementaux, selon les derniers chiffres du SSMSI. En 2024, 8 288 victimes ont ainsi été recensées dans le Rhône, dont 8 156 dans la métropole de Lyon. Un chiffre très loin derrière le Grand Paris (55 989 victimes), mais largement au-dessus des autres grandes agglomérations : 3 746 à Aix-Marseille, 2 654 à Bordeaux.

🟢 Nouveaux chiffres du Ministère de l'Intérieur sur la Délinquance dans les Transports : Une troisième année de baisse consécutive pour la Métropole de Lyon !



Bruno Bernard (@brunobernard_fr) September 12, 2025

Bruno Bernard conteste le référentiel

Selon les chiffres ministériels, la Métropole de Lyon enregistre 5,7 victimes pour 1 000 habitants. C’est presque le double de Bordeaux (3,1) ou de Toulouse, Nice et Montpellier (2,7). Seule Paris dépasse ces niveaux, quand Aix-Marseille n’affiche que 1,9. Un référentiel contesté par Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et également du Sytral, autorité organisatrice des transports en commun. "Rapporter la délinquance au nombre d'habitants n'est pas l'indicateur le plus pertinent pour les transports" estime-t-il. Avant de poursuivre : "Le bon référentiel, c'est le nombre de faits rapporté au nombre de voyages, car il mesure le risque réel encouru par les usagers et notre capacité à faire baisser les atteintes malgré une fréquentation qui bat des records."

Quoiqu'il en soit, les chiffres reste inquiétant sur le long terme mais plutôt rassurant pour ces trois dernières années. En hausse de 17% depuis 2016 (seule Strasbourg fait pire avec 27%), une baisse est enregistrée pour la troisième année consécutive : -24 % entre 2021 et 2022, - 18 % l’année suivante, et - 2 % en 2024. À Lyon intra-muros, le recul atteint - 3,3 % (6 395 victimes) et même - 15,2 % à Villeurbanne (709 victimes). Des chiffres positifs qui sont "le résultat d’un travail collectif mené sur tout le territoire métropolitain avec les maires de toutes sensibilités, les polices municipales, la police nationale, la Préfecture et nos délégataires" selon Bruno Bernard.

Dans une série de post sur ses réseaux sociaux, l’élu écologiste met aussi en avant les moyens déployés : 29 millions d’euros par an consacrés à la sécurité, 11 500 caméras de vidéoprotection et 25% d'agents de sécurité en plus.

Avec plus de 519 millions de voyages en 2024, le réseau TCL a battu son record de fréquentation. Une affluence record qui pourrait mécaniquement dégrader dans les prochaines années les chiffres de la délinquance dans les transports lyonnais.