Actualité
Les actes anti-LGBT ont augmenté de 13% en 2023. © Pavlína Matašovská – Pixabay

Le centre LGBTI+ de Lyon cambriolé pendant des travaux

  • par La Rédaction

    • En pleine phase de rénovation de ses locaux, le Centre LGBTI+ de Lyon a été victime d’un cambriolage ce week-end. Du matériel a été volé pour un préjudice estimé à plusieurs milliers d’euros.

    Fermé depuis plusieurs semaines pour des travaux de mise en conformité, le Centre LGBTI+ de Lyon situé sur les pentes de la Croix-Rousse a été la cible d’un cambriolage. Selon nos confrères du Progrès, une serrure a été forcée et du matériel informatique ainsi que du matériel de sonorisation ont été dérobés.

    Selon le président de l’association, le préjudice avoisine les 4 000 euros. Une plainte a été déposée. À ce stade, rien n’indique qu’il s’agisse d’un acte ciblé contre la communauté LGBTI+ : la piste d’un vol opportuniste est privilégiée.

    Ce cambriolage intervient dans un contexte déjà tendu pour la structure. Malgré une subvention municipale, le coût des travaux obligatoires a fortement pesé sur les finances de l’association. Face à cette situation, le centre a lancé un appel aux dons afin de pouvoir poursuivre ses missions d’accueil, d’écoute et de lutte contre les discriminations, assurées depuis plus de dix ans auprès de nombreuses associations et publics de la région lyonnaise.

