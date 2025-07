Prix des amendes, multiplication des contrôles en civils... Le Sytral lance son grand plan de lutte contre la fraude sur le réseau TCL.

En 2024, les agents du réseau TCL ont effectué environ six millions de contrôles dans l'agglomération lyonnaise, près de deux fois plus qu'en 2023. Mais pour le président de Sytral mobilités et de la Métropole de Lyon, ce n'est pas suffisant. Annoncé en janvier dernier, le plan de lutte contre la fraude de l'autorité organisatrice des transports en commun lyonnais a été présenté ce mardi, avec un objectif affiché par son président : "Tripler les contrôles à terme."

"Que ça coûte 35 ou 10 millions, de toute façon c'est de l'argent qu'il faut récupérer"

Une priorité intégrée aux contrats des nouveaux délégataires (RATP Dev et Keolis) avec un système de bonus-malus en fonction de leur résultats, après des années post-Covid la fraude a augmenté, notamment en raison d'une diminution des contrôles. De 11,7 % en 2019, elle a atteint 13,8 % en 2024. "Le manque de conducteurs nous avait conduit à prioriser la conduite au détriment des contrôles puisque certains de nos salariés faisaient du contrôle et de la conduite", a rappelé le président du Sytral. L'objectif est ainsi d'atteindre 10 % d'ici 2030.

La fraude en chiffres

- 35 millions d'euros : son coût annuel pour le Sytral selon la CRC

- 6,6 % : le taux de fraude dans le métro (chiffre de janvier 2025)

- 12,4 % : le taux de fraude dans le tramway (idem)

- 17,2 % : le taux de fraude dans les bus

- 5 % : le niveau des bonus-malus fixés dans les contrats des délégataires en fonction de leurs résultats dans la lutte contre la fraude

Le timing est bon, quelques semaines après la parution d'un rapport de la Chambre régionale des comptes qui estimait que la fraude coutait chaque année 35 millions d'euros au réseau. Un chiffre "un peu excessif" juge Bruno Bernard, qui ne donne néanmoins pas le sien. En janvier dernier, il évoquait devant la presse "des dizaines de millions d'euros". "Que ça coûte 35 ou 10 millions, de toute façon c'est de l'argent qu'il faut récupérer. Mais au-delà de l'enjeu financier, c'est un enjeu de sécurité, et d'exemple vis-à-vis de ceux qui payent", assure le président du Sytral.

La fraude, "parfois la première étape d'un comportement plus déviant" estime le préfet

D'où la présence ce mardi du préfet délégué à la sécurité, Antoine Guérin qui considère pour sa part que la fraude "est souvent l'un des premiers marqueurs d'un sentiment d'impunité, parfois la première étape d'un comportement plus déviant, et peut aller de pair avec des violences". L'occasion pour lui et Bruno Bernard de rappeler les bons chiffres de la sécurité sur le réseau TCL et dans les transports du Rhône avec -28 % d'infractions entre 2022 et 2023. Et Antoine Guerin d'annoncer que "le volume des patrouilles a progressé de 25 % par rapport à 2024" sur les six premiers mois de l'année 2025.

Côté représsion, les délégataires doivent désormais augmenter leurs effectifs de 50 %, soit 350 agents de contrôle et d'intervention à horizon 2030. "Nous visons 22 000 contrôles par jour d'ici à 2026 et plus de 30 000 par jour d'ici 2030", indique ainsi Bruno Bernard. Les contrôles en civil, réalisés aujourd'hui au nombre de 500 000 par an, doivent atteindre un million en 2030. Le montant des amendes va être revu et augmenter de 10 € en paiement immédiat et en différé.

Sytral mobilités joue également la carte de la prévention avec l'installation prochaine de valideurs à quai sur les principales stations de tramway et de bus, "afin d'éviter les non-validations à l'intérieur des véhicules en période de forte chaleur". Enfin, des dispositifs d'information seront déployés auprès des habitants pour lutter contre le non-recours à la tarification sociale mise en place par le Sytral.