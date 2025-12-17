Actualité
Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
Image d’illustration de la police municipale à Lyon. (@Nathan Chaize)

Lyon : un syndicat de la police municipale appelle à manifester contre le déménagement d'une unité

  • par Romain Balme

    • Le syndicat FO Police Municipale dénonce le projet de déménagement des brigades éveils et de l’unité mobile de circulation à Lyon, dénonçant un manque de consultation et des perturbations pour les agents. Une manifestation est prévue le 24 décembre devant l’Hôtel de Ville.

    "Le Maire prône la proximité avec ses administrés, il n'écoute pas sa police municipale" déplore le syndicat FO police municipale dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. L'organisation annonce par la même occasion la tenue d'une manifestation devant l'Hôtel de Ville des polices le 24 décembre prochain. Une décision qui intervient notamment après que "l'administration envisage le déménagement futur des brigades éveils et de l'unité mobile de circulation (UMC)". Le syndicat déplore de "nombreuses perturbations" pour les agents. Sont notamment évoquées l'allongement du temps de trajet, la modification du périmètre d'intervention et la désorganisation de la vie familiale.

    C'est pourtant le manque de consultation qui est majoritairement pointé du doigt par le syndicat. Si les non-réponses de la Mairie vis-à-vis des nombreux mails de protestation envoyés par la FOPM a mis le feu aux poudres, c'est surtout le non-respect des "règles statuaires" qui agace. En effet, le syndicat évoque l'obligation d'une consultation en cas de "changement d'implantation d'une unité opérationnelle" ainsi que lors d'une "modification importante des conditions de travail". Enfin, la FOPM a réclamé que ce projet "fasse l'objet d'une commission dédiée" dans le but "d'apporter des réponses concrètes".

    à lire également
    police judiciaire
    Meyzieu : une maison criblée de balles sur fond de règlement de comptes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Lyon : un syndicat de la police municipale appelle à manifester contre le déménagement d'une unité 15:51
    police judiciaire
    Meyzieu : une maison criblée de balles sur fond de règlement de comptes 15:20
    LDLC Arena
    La deuxième édition du salon de l'Algérie se tiendra à la LDLC Arena du 6 au 8 avril prochain 14:40
    Billets
    Rhône : une influenceuse agressée et dépouillée de 10 000 euros en cash 14:05
    Musée de Grenoble : Alina Szapocznikow et le langage du corps 13:32
    d'heure en heure
    Lyon : l'église Saint Bernard deviendra… une salle d'escalade en 2029 13:05
    Décines : un automobiliste percute un enfant et son père avant de prendre la fuite 12:35
    Berges du Rhône à Lyon
    Jean-Michel Aulas présente son projet de "forêt urbaine" pour Lyon, la Métropole dénonce des "chiffres surprenants" 11:45
    @Hugo LAUBEPIN
    Un accident mortel mardi soir sur l'A6 près de Lyon : la police cherche des témoins 11:14
    MAIRE DE mion antisémitisme
    Mions : l'ancien maire Claude Cohen pourrait se présenter face à son successeur en 2026 10:40
    Le Département du Rhône soutient l’incubateur de santé solidaire de Thizy-les-Bourgs 10:07
    Lyon : Six personnalités désignées "Citoyens d'honneur" par la Ville 09:33
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air dégradée à cause des particules fines 09:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut