Le syndicat FO Police Municipale dénonce le projet de déménagement des brigades éveils et de l’unité mobile de circulation à Lyon, dénonçant un manque de consultation et des perturbations pour les agents. Une manifestation est prévue le 24 décembre devant l’Hôtel de Ville.

"Le Maire prône la proximité avec ses administrés, il n'écoute pas sa police municipale" déplore le syndicat FO police municipale dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. L'organisation annonce par la même occasion la tenue d'une manifestation devant l'Hôtel de Ville des polices le 24 décembre prochain. Une décision qui intervient notamment après que "l'administration envisage le déménagement futur des brigades éveils et de l'unité mobile de circulation (UMC)". Le syndicat déplore de "nombreuses perturbations" pour les agents. Sont notamment évoquées l'allongement du temps de trajet, la modification du périmètre d'intervention et la désorganisation de la vie familiale.

C'est pourtant le manque de consultation qui est majoritairement pointé du doigt par le syndicat. Si les non-réponses de la Mairie vis-à-vis des nombreux mails de protestation envoyés par la FOPM a mis le feu aux poudres, c'est surtout le non-respect des "règles statuaires" qui agace. En effet, le syndicat évoque l'obligation d'une consultation en cas de "changement d'implantation d'une unité opérationnelle" ainsi que lors d'une "modification importante des conditions de travail". Enfin, la FOPM a réclamé que ce projet "fasse l'objet d'une commission dédiée" dans le but "d'apporter des réponses concrètes".