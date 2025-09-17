Manifestation du 18 septembre : 1 300 policiers et gendarmes seront mobilisés à Lyon

1 300 gendarmes et policiers seront mobilisés à Lyon ce jeudi, journée de manifestation organisée par les syndicats.

Une manifestation d'ampleur est attendue jeudi 18 septembre à l'appel des syndicats, une semaine après le mouvement "Bloquons tout". À Lyon, le cortège s'élancera de la Manufacture des tabacs à 11 h en direction de la place Bellecour.

Le mouvement devrait être massif, selon l'AFP qui cite une source sécuritaire, près de 800 000 manifestants sont attendus dans toute la France, soit près de 600 000 de plus que mercredi dernier. "On ressent une très forte dynamique dans le Rhône, nous sommes dans les starting-blocks", indique Aime Lekoa de la CFDT Rhône.

"Nous n'accepterons pas de dégradations"

"Les syndicats ont préparé cette journée, nous serons là pour faire en sorte que la manifestation puisse se dérouler dans des conditions normales", a indiqué ce mercredi le préfet du Rhône délégué à la sécurité, Antoine Guérin, en marge d'une conférence de presse sur la sécurité dans les transports en commun. 1 300 policiers et gendarmes seront ainsi mobilisés, alors que les services de l'État attendent "des éléments perturbateurs" a précisé le préfet.

Et de conclure : "Nous n'accepterons pas de dégradations et la consigne sera d'interpeller rapidement ceux qui commettent ce genre de faits." On peut ainsi s'attendre à des interventions des forces de l'ordre à l'image des actions menées la semaine dernière où l'usage de grenades lacrymogènes avait été systématique au moindre début de débordement.

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau a d'ailleurs de nouveau adressé une note aux préfets dans laquelle il donne des consignes de fermeté. Le patron de LR indique qu'aucune "dégradation de bâtiments publics ou emblématiques ne saurait être tolérée" et que "toute tentative de blocage des infrastructures essentielles à la vie de la nation devra être entravée en amont et le cas échéant fait l'objet d'un déblocage dans les délais les plus brefs".