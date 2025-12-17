Actualité
Meyzieu : une maison criblée de balles sur fond de règlement de comptes

    • Une habitation de Meyzieu a essuyé de nombreux coups de feu samedi 13 décembre au petit matin. Si les occupants sont sortis indemnes, l’enquête s’oriente vers un possible règlement de comptes.

    Le calme d’une rue résidentielle de Meyzieu a été brutalement rompu à l’aube, vers 5 heures ce samedi 13 décembre, lorsque des coups de feu ont retenti en direction d’une maison individuelle. Selon nos confrères du Progrès, des tirs ont visé directement la porte d’entrée du pavillon, touchée à de nombreuses reprises.

    Les policiers ont relevé 17 impacts de calibre 9 mm. Plusieurs projectiles ont traversé la porte et pénétré à l’intérieur du logement, provoquant d’importants dégâts matériels. Au moment des faits, la maison était occupée, mais les habitants, qui se trouvaient à l’étage, n’ont pas été blessés.

    Rapidement alertées, les forces de l’ordre ont ouvert une enquête afin d’identifier les auteurs et les motivations de cette attaque armée. D’après les premiers éléments recueillis, la thèse d’un règlement de comptes en lien avec un trafic de stupéfiants est privilégiée, l’un des résidents ayant récemment été incarcéré pour des faits liés à la drogue.

