Après une première édition au Groupama Stadium, le Salon de l’Algérie revient du 6 au 8 avril à la LDLC Arena. Jusqu’à 70 000 visiteurs sont attendus pour "renforcer les liens entre la France et l’Algérie".

L'évènement avait été victime de son succès lors de sa première édition qui avait eu lieu en mai dernier au Groupama Stadium. Cette année, le Salon de l'Algérie voit les choses encore plus grand en investissant la LDLC Arena du 6 au 8 avril prochain rapporte Actu Lyon. En effet, cette deuxième édition devrait s'étaler sur une superficie de 15.000 m², dont 3000 d'entre eux seront consacrés à la restauration. A noter que plusieurs secteurs d'activités seront présents sur les quelques 220 stands prévus. Parmi ceux-ci, l'agroalimentaire, l'industrie, l'artisanat, les services, ou encore les innovations et la culture.

En organisant l'évènement le week-end de Pâques, l'organisation de l'évènement espère attirer les foules, "entre 50.000 et 70.000 visiteurs". Un salon destiné à montrer l’Algérie "sous un autre angle et aller à contre-courant de certains médias". "On veut créer des liens et des ponts entre les deux pays", explique Nordine Gasmi l'organisateur à ActuLyon.

A noter que les organisateurs du Salon de l'Algérie prévoient une gestion plus rodée pour cette édition, avec notamment plus de conférences. Des invitations seront également envoyées à de nombreux responsables politiques, comme Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez, le futur maire de Lyon, le président de la Métropole et les maires de la Métropole de Lyon.