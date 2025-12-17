Actualité
plat asiatique
Image d'illustration, plat asiatique

Bron : Le restaurant Tayummi fermé pour manquement à l'hygiène

  • par Romain Balme

    • Après China Exupéry, c'est un autre restaurant asiatique de la métropole lyonnaise qui est visé par une fermeture administrative pour de graves manquements sanitaires.

    Après la fermeture administrative du China Exupéry il y a quelques jours, un autre restaurant asiatique de Bron va fermer ses portes sur décision de la préfecture. En effet, le Tayummi, qui avait ouvert ses portes en 2024, baisse le rideau pour une durée indéterminée. En cause, de nombreux manquements à l'hygiène ont été constatés par un agent du Bureau Veritas Exploitation, comme des problèmes de nettoyage des"locaux de production" ou encore l'absence de vestiaires et de formation à l'hygiène pour le personnel.

    La préfecture a considéré que la poursuite d'une activité similaire constituait "une menace importante pour la santé des consommateurs. Le restaurant écope donc d'une fermeture administrative a durée indéterminée. En effet, l'établissement va devoir réaliser des "mesures collectives" comme supprimer les équipements non-adaptés,"rendre apte les revêtements dégradés" ou encore "mettre en sécurité les installations électriques". A noter, que l'inspection de l'hygiène devra à nouvel valider le respect de toutes les conditions pour que la préfecture autorise la réouverture du Tayummi

    TCL : les deux premières navettes fluviales électriques naviguent sur la Saône

