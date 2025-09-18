Meurtre de la Lyonnaise Auriane Laisné : une nouvelle expertise psychiatrique de l'accusé

Le calendrier du procès du meurtrier présumé d'Auriane Laisné en Italie est bousculé après qu'une nouvelle expertise a été demandé.

Attendu pour le 13 novembre, le verdict ne pourrait être rendu qu'en 2026 dans le procès du meurtrier présumé d'Auriane Laisné qui se déroule actuellement en Italie. Habitante de Saint-Priest, la jeune femme de 22 ans avait été retrouvée morte, marquée par plusieurs coups de couteau, dans une chapelle abandonnée dans une commune du nord-ouest de l'Italie.

L'accusé, Sohaib Teima avait été interpellé le 11 avril à Lyon. Il entretenait une relation avec la jeune femme depuis deux ans. Selon Le Progrès rapportant le média italien Ansa, le calendrier du procès qui tient depuis le 7 mai par sessions de deux jours par mois devant la cour d'assises d'Aoste est bousculé par une nouvelle demande d'expertise.

Elle a été demandée par l'expert psychiatrique cité par la défense, et accepté par le tribunal qui considère qu'elle permettra "d'évaluer la capacité de discernement et la dangerosité potentielle de l'accusé". Comme lors de ses procès en correctionnelle à Grenoble en 2024, Sohaib Teima ne s'est toujours pas exprimé.

