Décines : un automobiliste percute un enfant et son père avant de prendre la fuite

Mardi 16 décembre, un enfant de sept ans et son père ont été renversés par un automobiliste à Décines-Charpieu près de Lyon.

Mardi 16 décembre, un père et son fils de sept ans ont été renversés par un automobiliste avenue Jean-Jaurès à Décines-Charpieu dans la métropole de Lyon. Selon actuLyon, ils ont été percutés vers 18 h par un homme au volant d'une Mercedes-Benz alors qu'ils empruntaient un passage piéton.

L'automobiliste a pris la fuite avant d'être interpellé par les forces de l'ordre qui ont été alertées par un témoin qui a suivi le véhicule. Âgé de 46 ans, il a été placé en garde à vue. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital.

Une enquête a été ouverte.