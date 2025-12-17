Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Décines : un automobiliste percute un enfant et son père avant de prendre la fuite

  • par Nathan Chaize

    • Mardi 16 décembre, un enfant de sept ans et son père ont été renversés par un automobiliste à Décines-Charpieu près de Lyon.

    Mardi 16 décembre, un père et son fils de sept ans ont été renversés par un automobiliste avenue Jean-Jaurès à Décines-Charpieu dans la métropole de Lyon. Selon actuLyon, ils ont été percutés vers 18 h par un homme au volant d'une Mercedes-Benz alors qu'ils empruntaient un passage piéton.

    L'automobiliste a pris la fuite avant d'être interpellé par les forces de l'ordre qui ont été alertées par un témoin qui a suivi le véhicule. Âgé de 46 ans, il a été placé en garde à vue. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital.

    Une enquête a été ouverte.

