Après le drame de juin dernier à Nogent, de nouvelles restrictions entrent en vigueur. @ Antoine Merlet

Armes "Zombie", couteaux, poings américains : la préfecture de la Drôme serre la vis

  • par evamorvany

    • De nouvelles armes sont classées comme illégales, et de nouvelles obligations sont imposées aux commerces.

    La préfecture de la Drôme a annoncé, vendredi 14 novembre, de nouvelles interdictions et obligations concernant la vente et la détention de certaines armes blanches.

    La commercialisation et la détention de plusieurs armes désormais classées en catégorie A1 sont désormais strictement interdites. Cela concerne : 

    • les couteaux, coutelas et machettes dits "Zombie", c'est-à-dire des lames fixes tranchantes, pointues et dentelées,
    • les coups de poing américains protégeant quatre doigts, lorsqu'ils ont été conçus après le 1er janvier 1990.

    Les particuliers et les commerçants qui détiennent ces armes doivent impérativement les remettre à un service de police ou de gendarmerie avant le 7 décembre. S'ils ne le font pas, ils risquent : 

    • une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour les particuliers, 
    • une peine de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour les professionnels.

    Des obligations d'affichage renforcées 

    Pour rappel, les professionnels vendant des armes blanches ont interdiction d'en vendre aux mineurs. Cette règle s'applique à tous les points de vente, et son affichage est désormais obligatoire, y compris en ligne.

    Par ailleurs, les commerces (hors armureries) qui proposent à la vente certaines armes blanches classées en catégorie "Da" — objets susceptibles d'être utilisés comme armes dangereuses pour la sécurité publique — doivent détenir une autorisation préfectorale d'ouverture de commerce. Ils ont jusqu'au 7 mars 2026 pour déposer leur dossier auprès des services préfectoraux.

    Ce durcissement de la réglementation s'inscrit dans la réaction du gouvernement après l'agression mortelle, en juin dernier, d'une surveillante par un collégien de 14 ans à Nogent. Quelques semaines après le drame, l'arrêté du 4 juillet 2025 a reclassé plusieurs couteaux (comme le Balisong, le Stiletto ou les étoiles de Ninja) en catégorie D (libre acquisition mais port/transport réglementé). Puis le décret n°2025-894 du 5 septembre 2025 a classé certaines armes présentant une dangerosité particulière en catégorie A1 (interdiction d'acquisition et de détention).

    "La Soupe des Toqués" : 40 chefs lyonnais se mobilisent les plus fragiles

