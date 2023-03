Tom Ducrocq, candidat de la finale lyonnaise Ma thèse en 180 secondes

Tom Ducrocq a fait partie des 12 candidats de la finale locale Université de Lyon du concours international Ma thèse en 180 secondes mardi 21 mars 2023.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Douze doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne exposeront, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.

Tom Ducrocq

Nom/Prénom : Ducrocq Tom

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1 / INRAE

Thématique de votre sujet de thèse : Chimie des milieux aquatiques

Intitulé de votre sujet de thèse : Exploration des historiques de micropolluants organiques du Rhône par analyse non ciblée via de la chromatographie couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution

Votre parcours en 5 dates :

2016 Bac Scientifique à Abbeville dans la Somme (80)

2016 Entrée à L’école des métiers de l’environnement de Rennes (EME-Rennes) Ecole d’ingénieur avec prépa intégrée à Rennes

2019/2020 Année d’échange Erasmus en Finlande à l’Université technologique de Tampere

Septembre 2021 Diplômé de l’EME-Rennes

Novembre 2021 Début de ma thèse ici à Lyon

L’objet de votre thèse en 3 lignes : Analyser la contamination en molécules de synthèse (pharmaceutiques, pesticides, plastifiants, etc.) dans les sédiments du Rhône pour repérer les tendances spatiaux-temporelles de la contamination du fleuve. L’approche se veut la plus large possible, c’est-à-dire que des milliers de molécules différentes sont recherchées.

Pourquoi avoir choisi ce thème ? : La protection de l’environnement m’a toujours attiré et particulièrement les milieux aquatiques. J’adore l’eau, la mer, les lacs et rivières… Le fait d’aller en profondeur pour explorer la contamination chimique m’a fait penser aux chercheurs qui retracent les changements climatiques avec des carottes glacières. Sauf qu’en l’occurrence, ce n’est pas de la glace mais de la vase.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?: En début d’étude post-bac, j’aimais regarder les vidéos YouTube « Ma thèse en 180 secondes » avant même d’avoir pour idée de faire un doctorat. Aujourd’hui j’ai l’occasion de m’essayer à cet exercice et j’ai envie de « rendre hommage » au sujet que l’on m’a donné que je trouve passionnant.

Comment appréhendez-vous cette finale? : Pour l’instant, avec impatience ! Je suis pressé de raconter mon histoire et d’entendre celle des autres participants. Ensuite j’imagine qu’un peu de stress viendra s’ajouter à ça le jour même.

Mardi 21 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

