La première unité de recherche dédiée aux soins palliatifs pédiatriques créée à Lyon

La première unité de recherche dédiée aux soins palliatifs pédiatriques de France a vu le jour à Lyon, au centre Léon Bérard.

Le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon lance la première unité de recherche dédiée aux soins palliatifs pédiatriques en France. L'objectif de cette nouvelle unité est de réaliser des études quantitatives et qualitatives sur le terrain au contact des patients atteints, entre autres, d'un cancer et âgés de 0 à 25 ans.

Un don de 500 000 €

L'unité travaillera sur l'exploration des besoins et des attentes du patient et des proches-aidants, l'évaluation de l'impact des équipes ressources de soins palliatifs pédiatriques, et l'évaluation des approches thérapeutiques.

C'est notamment grâce au soutien de l'Association régionale Léon Bérard pour les Enfants Cancéreux qui a réalisé un don de 500 000 € que cette unité a pu voir le jour. Cette somme permettra le lancement et le financement de l'équipe pendant quatre à cinq ans.

"La création de cette équipe est d’ores et déjà une avancée majeure ! La première étape était la création des équipes ressources de soins palliatifs pédiatriques, mais on ne peut rester sur leurs expériences cliniques. On a besoin de la recherche pour avancer y compris dans un domaine aussi délicat que les soins palliatifs et la fin de vie des enfants" explique le Dr Matthias Schell, pédiatre oncologue.