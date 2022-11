Aux HCL, bientôt un robot "fait maison" pour la chirurgie ORL

Les Hospices civiles de Lyon vont se doter de 7 nouveaux robots. L'un d'entre eux, dédié à la chirurgie ORL, est conçu par deux chirurgiens du CHU.

Cela fait plusieurs années que le Pr Truy et le Dr Bertrand travaillent sur "sur les possibilités de développement de la microchirurgie mini-invasive, limitée par l’anatomie très complexe de la sphère ORL" dans le cadre du projet Digisurge. Ils ont élaboré un prototype alliant robotique et intelligence artificielle, explique un communiqué des HCL, "permettant de réaliser avec une précision inégalable des procédures très exigeantes, comme la mise en place d’un implant cochléaire" c'est-à-dire un appareil électronique pour permettre aux personnes atteintes de surdité grave d'avoir un meilleur accès aux sons. Un domaine dans lequel il n'existe aujourd'hui "aucune assistance satisfaisante".

Premier robot fin 2023

"L’enjeu s’avère crucial car notre robot proposera des avancées techniques significatives. Il offrira aux patients une sécurité optimale, une diminution des complications et des douleurs post-opératoires et, in fine, une meilleure qualité de vie pour ceux qui ont besoin d’une chirurgie ORL complexe, due, par exemple, à une malformation du larynx, un cancer, une tumeur aux sinus, à la thyroïde ou à l’oreille", expliquent les deux médecins dans le communiqués.

Le premier robot tiré du prototype doit voire le jour d'ici à la fin de l'année 2023. Engagés dans une "stratégie robotique" d'ampleur, les HCL seront ainsi dotés de 12 robots au total en 2023. Mais ils ne comptent pas s'arrêter là, nourrissant l'ambition de devenir un "site de référence nationale dans le domaine, au plan de la pratique chirurgicale et interventionnelle, de la recherche clinique, de l’innovation technologique et de la formation initiale et continue de professionnels de santé". Avec l'ambition à terme de créer une "école lyonnaise des nouvelles pratiques médico-chirurgicales".