La Métropole de Lyon lance un concours photo autour des espaces publics inclusifs

Les habitants de la Métropole de Lyon ont jusqu'au 3 avril pour participer au concours photo organisé par la collectivité.

La Métropole de Lyon lance pour la première fois un concours photo, ouvert à tous, du 10 février jusqu'au 3 avril. L'idée portée par le conseil de développement de la collectivité porte sur l'amélioration de la qualité et du cadre de vie dans l'agglomération lyonnaise. "L'objectif est de recueillir les visions des habitants et des usagers de la Métropole de Lyon sur les espaces publics qu’ils connaissent et utilisent, et de mettre en valeur l’existant lorsque les ressentis sont positifs ou les envies d’évolution", détaillent les services de la Métropole.

Photographier l'espace public

Pour participer et espérer remporter le concours, les participants, amateurs ou professionnels, devront choisir de photographier le sujet un, deux ou les deux "dans la limite de trois photos par personne ou par groupe", précise la collectivité. Le premier sujet correspond à capturer "un espace public inclusif et apaisé", soit un lieu accessible pour tous. A contrario, le second sujet vise à photographier "un espace public non inclusif et non apaisé", difficile d'accès et non adapté à la circulation des personnes.

Les participants doivent s'inscrire selon la catégorie à laquelle ils correspondent, qu'ils soient jeunes entre "6 et 11 ans", ou compris entre "12 et 17 ans", qu'ils soient majeurs, ou qu'ils concourent dans la catégorie "famille". A la clé, des places pour le festival des Nuits de Fourvière et des visites de musées. Les photos gagnantes seront également exposées à l'occasion de la cérémonie de remise des prix en mai.

Les habitants de la Métropole ont jusqu'au 3 avril pour déposer leurs images sur la plateforme de dépôt dédiée à cet effet.