Des ovnis dans le ciel de Lyon ? Explications

Été 2021, une boule lumineuse fait son apparition dans le ciel lyonnais. José l'a photographié. Alors, ovnis ou phénomène naturel ?

Il n'est pas rare que des signalements soient faits à propos de boules lumineuses dans le ciel. Au levé du jour, en août 2021, José R. photographie l'une d'entre elles avec son appareil. De suite, il signale l'évènement au GEIPAN (Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés). Depuis, ce dernier n'a pas donné de suite. Contacté par Lyon Capitale, le service du centre national d'études spatiales français (CNES) s'explique : "nous avons énormément de signalements, nous nous efforçons de tout traiter mais cela prend du temps."

José R. se souvient : "le phénomène était en basse altitude par rapport aux autres étoiles ce qui m’a fait comprendre que cet objet scintillant n’était pas normal et n’avait pas sa place dans le ciel Lyonnais." Il ajoute qu'il a montré ses clichés a des collègues et a sa famille qui "n’en reviennent pas et n’arrivent pas à expliquer le phénomène." Selon lui, de nombreuses personnes a Lyon ont été témoins de ce genre d'apparitions.

Photo de José R.

Image agrandie du phénomène observé par José R.

Une explication plus rationnelle

Sur la masse de signalements que reçoit le GEIPAN, plus de la moitié est expliquée de manière scientifique (parfaite identification ou identification probable). Concernant les images envoyées par José R., Lyon Capitale est entré en contact avec Arnaud Thiry. Ce dernier anime depuis plusieurs années une chaîne Youtube, Astronogeek, sur laquelle il vulgarise et démystifie des phénomènes astronomiques. Au départ, il vient d'une formation d'enseignant. Par la suite, il devient photographe, puis youtubeur à plein temps.

"Le point lumineux bleu qu'on observe sur la photo est probablement du à un phénomène de défocalisation de l'objectif" , explique Arnaud "Astronogeek" Thiry

Arnaud Thiry nous donne quelques éléments pour mieux comprendre les images. Il précise cependant que ce sont des hypothèses et qu'il n'est pas en mesure d'affirmer que son analyse est la bonne. "Le point lumineux bleu qu'on observe sur la photo est probablement du à un phénomène de défocalisation de l'objectif de l'appareil", commencent-t-il. "Pour faire simple, lorsqu'on a une lumière ponctuelle, comme ici, l'objectif crée ce genre d'artefacts sur les images", explique le youtubeur, "c'est un phénomène connu et utilisé par les photographes", poursuit-il.

Exemple de défocalisation de l'objectif (Image : PublicDomainPictures de Pixabay)

Pour ce qui est de la couleur de ce point lumineux, Arnaud Thiry a aussi une hypothèse : "cela peut être du à la composition de la photo, le seul objet visible est le point lumineux, ainsi l'appareil photo a probablement mal corrigé la couleur et a déterminé que l'objet était bleu." Mais que pouvait être cette lumière observée alors ? "Dans la majorité des cas, en ville, il s'agit de planètes comme Saturne ou Jupiter, cela peut aussi être la lune. Les citadins sont peu habitués à regarder le ciel et les rares points qu'on observe ce sont des planètes à cause de la pollution lumineuse."

