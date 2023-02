Auvergne-Rhône-Alpes : 12 cheffes d'entreprise récompensées par Orange

L'enseigne Orange a récompensé 12 cheffes d'entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la 5e édition du dispositif "Femmes entrepreneuses".

Elles sont 12 à être sélectionnées par Orange. L'opérateur téléphonique a lancé ce mercredi 22 février, la cinquième saison du dispositif "Femmes entrepreneuses" dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et a donc choisi cette année 12 cheffes d'entreprise. Le programme met en lumière les projets des entrepreneuses et leur permet d'accélérer le développement de compétences numériques. Toutes seront accompagnées selon leurs besoins, et bénéficieront des ateliers d'émulation créative, des mentors dans les domaines commerciaux et d'analyse financière, ainsi que de visibilité.

Trois Lyonnaises

Parmi les 12 aurhalpines sélectionnées, trois d'entre elles sont Lyonnaises et imaginent des services numériques variés. Marina Bevelaque, de l'entreprise Redstone dans le 6e arrondissement, propose une solution, via une application, qui simplifie la gestion de la maintenance technique des point de vente. La dirigeante d'Akanema, Carole Autechaud, identifie des "soft skills" développés durant les expériences personnelles pour valoriser le parcours professionnel. La créatrice du site internet "Osez-nu", Léa Sarcinella, favorise les achats "écoresponsables auprès d'un réseau de commerçants locaux, grâce à une carte avantage digitale".