Bruno Bernard veut créer un "climatiseur naturel" dans l'est lyonnais d'ici 2050

Candidat de la gauche et des écologistes à la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a présenté ce mercredi ses propositions en matière d'écologie.

Le président sortant de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a présenté ce mercredi ses ambitions pour l'agglomération en matière d'écologie. Le candidat écologiste continue de dérouler son programme, après ses propositions sur les mobilités, le logement, la culture et l'éducation, il a détaillé ses propositions pour une écologie "du quotidien", et une adaptation du territoire à horizon 2050. Il ambitionne notamment à long terme de créer une "ceinture" verte dans l'est lyonnais.

L'objectif est de créer "un climatiseur naturel qui permettra d'absorber la hausse des températures" dans des territoires particulièrement artificialisés. Le projet, "fondé sur un maillage continu de forêts, de haies, de zones humides, de terres agricoles arborées et de corridors de fraîcheur végétalisés sur plus de 1 000 hectares", permettrait selon la tête de liste sur la circonscription Porte des Alpes, Manon Doyelle, de "créer un micro-climat végétal", mais aussi "d'améliorer le cycle de l'eau et de développer la biodiversité".

Pour le mettre en œuvre, l'écologiste souhaite notamment accompagner les agriculteurs dans la transformation des terres céréalières - qui créent des îlots de chaleurs - mais aussi requalifier certains grands parkings de l'est lyonnais en espaces végétalisés.

Multiplier les sites de baignade fluviale

Bruno Bernard a réaffirmé sa volonté de financer (en investissement) les projets de baignade fluviale portés par les communes sur le territoire. Rappelant ainsi son soutien à la baignade dans la darse de Confluence à Lyon, qui verra le jour en 2027. Il a également confirmé son appui à la proposition de Grégory Doucet de créer un second site au niveau du parc des Berges dans le 7e arrondissement de Lyon, dans le Rhône cette fois. Un premier test avait été réalisé cet été, et des études sont toujours en cours pour préciser les modalités de mise en œuvre du projet.

Bruno Bernard indique par ailleurs vouloir travailler avec les communes à l'ouverture de nouveaux sites sur le Val de Saône, au Grand Large à Décines-Charpieu ou encore à Givors et Grigny.

Déploiement des réseaux de chaleur et de froid

Bruno Bernard compte par ailleurs poursuivre sa politique de déploiement des réseaux de chaleur et de froid. Le candidat défend une solution avec "un impact de décarbonation très fort", qui permet par ailleurs aux raccordés "d'avoir une énergie nettement moins chère", de l'ordre de 30 %.

Trois réseaux de froids ont été lancés sur le mandat à Gerland, La Saulaie et Saône-Yzeron. Ce dernier doit encore être validé et lancé. Il permettra à terme de distribuer du froid à Vaise notamment "sans créer d'îlot de chaleur", rappelle Manon Doyelle.

Poursuivre l'amélioration de la qualité de l'air

L'écologiste a fait part de sa volonté de lancer une convention citoyenne sur la pollution de l'air et la Zone à faible émission (ZFE), sur le modèle de la Convention métropolitaine pour le climat. Cette dernière, dont le sort semblait scellé il y a plusieurs mois, devrait finalement rester en vigueur au moins jusqu'au élections, faute de majorité pour la supprimer définitivement à l'Assemblée.

Bruno Bernard veut ainsi poursuivre la dynamique engagée, avec une baisse de 37 % des émissions de dioxyde d'azote sur le périphérique depuis 2019. Dans la métropole, les émissions d'ozone ont également diminué de 39 %. "Ce n'est pas parce qu'un candidat connu (Jean-Michel Aulas, Ndlr) dit sur une chaîne nationale que la pollution augmente que c'est vrai", a taclé le président sortant. Les concentrations en particules fines (PM10 et 2,5) stagnent en revanche depuis 2019, après une baisse continue pendant une quinzaine d'années.

Créer une réserve citoyenne solidaire

Le président sortant souhaite créer une "réserve citoyenne solidaire métropolitaine", "destinée à structurer une solidarité de proximité en période de crise climatique". Cette réserve serait "un outil opérationnel constitué de bénévoles formés à la gestion des crises climatiques et à la lutte contre l'isolement social", précise Zémorda Khélifi, candidate aux élections métropolitaines.

Cette réserve pourra être mobilisée en période de canicule ou d'évènements exceptionnels et elle interviendra pour de la prise de contact avec des personnes isolées, des visites de courtoisie, ou de l'accompagnement dans les lieux de fraîcheur.

Sécuriser la ressource en eau

Le président sortant de la Métropole de Lyon entend renforcer sa stratégie de sécurisation de l'alimentation en eau potable. "Depuis 2020, nous avons fait le choix d'anticiper plutôt que de subir", affirme Bruno Bernard, qui rappelle avoir lancé le chantier de modernisation l'usine de la Pape, "capable de capter l'eau du lac des Eaux Bleues du Grand Parc de Miribel-Jonage et de traiter un large spectre de micropolluants". Un prélèvement complémentaire sur la Saône viendra diversifier les ressources et réduire la dépendance au Rhône.

Objectif "zéro pesticides"

La coalition mise également sur une action préventive radicale avec un "objectif zéro pesticides à l'échelle de la Métropole", passant notamment par le "100% agriculture biologique sur les terres métropolitaines du Grand Parc". Face au scandale des PFAS, Bruno Bernard s'engage à "poursuivre l'action en justice pour établir les responsabilités industrielles et faire appliquer pleinement le principe pollueur-payeur, afin que les coûts sanitaires et financiers ne reposent pas sur les usagers, mais sur les pollueurs".

