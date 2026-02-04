Face aux remises en question du projet d'installation d'une chaufferie à bois à Saint-Genis-Laval, la municipalité appelle à un débat "serein et constructif".

Dans le cadre du projet de réseau de chaleur urbain du sud-ouest lyonnais, une chaufferie à bois devrait être installée à Saint-Genis-Laval. Avant de débuter tout chantier, une consultation publique s'est ouverte le 7 janvier et prendra fin le 8 avril. L'occasion pour chaque habitant, de s'exprimer, d'émettre des observations et de questionner le projet de chaufferie au bois sur leur commune.

Mais à l'approche des élections municipales et métropolitaines, certains candidats remettent en cause le projet. C'est le cas de l'ex maire de Saint-Genis-Laval, candidat pour 2026, Roland Crimier, opposé au projet depuis plusieurs années. Pour rappel, la candidate aux métropolitaines Véronique Sarselli (Grand Coeur Lyonnais) s'était également opposée au projet de chaufferie à bois qui devait être installé dans la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, dont elle est maire.

"La décision finale d'autoriser le projet appartient au Préfet"

Face à cette situation, Marylène Millet, maire sortante et candidate à sa réélection, réaffirme son soutien à la chaufferie et appelle à un "débat serein et constructif" : "Madame la maire regrette que ce sujet, complexe et technique, puisse être instrumentalisé à des fins politiques dans un contexte de campagnes électorales", annonce la Ville de Saint-Genis-Laval, tout en vantant les effets du projet sur l'environnement. "Les enjeux environnementaux, énergétiques et sanitaires méritent un traitement apaisé, fondé sur des faits et des échanges respectueux, dans le cadre défini par l’enquête publique encadré et sous l’autorité d’un commissaire enquêteur", souligne la maire.

La Ville de Saint-Genis-Laval rappelle également "que la décision finale d'autoriser le projet appartient au Préfet, et non pas au Président de la Métropole ou au Maire, à l’issue de l’enquête publique en cours."

