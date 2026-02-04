Rixe, bagarre lors de la CAN... Un restaurant fermé par la préfecture à Lyon

Un restaurant africain de Lyon a été fermé par la préfecture du Rhône après plusieurs bagarres survenues dans l'établissement.

Le restaurant de spécialités africaines K Lounge, situé 7 rue Pasteur dans le 7e arrondissement de Lyon a été fermé par la préfecture du Rhône pour une durée de deux mois en raison de nombreux troubles à l'ordre public.

Dans un arrêté, les services de l'État notent qu'une rixe "opposant une dizaine d'individus s'est produite sur la terrasse de l'établissement", le 7 septembre. Deux jours plus tard, lors d'une rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), une bagarre opposant une dizaine de supporters s'est déroulée, là aussi sur la terrasse du restaurant.

La préfecture du Rhône considère que "les conditions d'exploitation de l'établissement portent atteinte importante à l'ordre, la tranquilité et la santé publics".