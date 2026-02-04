Suspectés d'une dizaine de vols violents, cinq mineurs interpellés à Lyon

Cinq adolescents ont été interpellés mardi à leur domicile à Lyon. Ils sont suspecté d'une dizaine de vols avec violences commis dans le 7e arrondissement.

Cinq mineurs âgés de 14 et 15 ans vivant dans le 7e arrondissement de Lyon ont été interpellés mardi à leur domicile. Selon nos confrères du Progrès, ils sont suspectés d'au moins 13 vols avec violences commis en réunion entre le 18 octobre et le 4 janvier.

Déférés devant le tribunal ce jeudi

Les cinq individus auraient notamment visé huit mineurs de 14 à 17 ans. Une partie des biens volés ont été retrouvés lors des perquisitions au domicile des adolescents mis en cause.

Deux d'entre eux ont indiqué aux enquêteurs devoir rembourser une dette de 5 000 € tandis qu'un autre nié les faits. Enfin, les deux derniers ont assuré avoir une "amnésie". Ces deux individus sont selon nos confrères mis en caise dans une quatorzième affaire.

Il s'agit d'un vol avec violences commis le 31 janvier, pour lequel un des deux a reconnu avoir frappé la victime. Un jeune de 19 ans a en effet été frappé dans le hall de son immeuble par six personnes qui lui ont volé son téléphone et son portefeuille. Les cinq jeunes devraient être déférés devant le tribunal judiciaire de Lyon ce jeudi.