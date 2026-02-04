Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Suspectés d'une dizaine de vols violents, cinq mineurs interpellés à Lyon

  • par La rédaction

    • Cinq adolescents ont été interpellés mardi à leur domicile à Lyon. Ils sont suspecté d'une dizaine de vols avec violences commis dans le 7e arrondissement.

    Cinq mineurs âgés de 14 et 15 ans vivant dans le 7e arrondissement de Lyon ont été interpellés mardi à leur domicile. Selon nos confrères du Progrès, ils sont suspectés d'au moins 13 vols avec violences commis en réunion entre le 18 octobre et le 4 janvier.

    Déférés devant le tribunal ce jeudi

    Les cinq individus auraient notamment visé huit mineurs de 14 à 17 ans. Une partie des biens volés ont été retrouvés lors des perquisitions au domicile des adolescents mis en cause.

    Deux d'entre eux ont indiqué aux enquêteurs devoir rembourser une dette de 5 000 € tandis qu'un autre nié les faits. Enfin, les deux derniers ont assuré avoir une "amnésie". Ces deux individus sont selon nos confrères mis en caise dans une quatorzième affaire.

    Il s'agit d'un vol avec violences commis le 31 janvier, pour lequel un des deux a reconnu avoir frappé la victime. Un jeune de 19 ans a en effet été frappé dans le hall de son immeuble par six personnes qui lui ont volé son téléphone et son portefeuille. Les cinq jeunes devraient être déférés devant le tribunal judiciaire de Lyon ce jeudi.

    à lire également
    Lyon : la mairie du 1er appose une affiche en soutien au journaliste Christophe Gleizes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : la mairie du 1er appose une affiche en soutien au journaliste Christophe Gleizes 15:52
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Suspectés d'une dizaine de vols violents, cinq mineurs interpellés à Lyon 15:18
    parc de parilly
    Bruno Bernard veut créer un "climatiseur naturel" dans l'est lyonnais d'ici 2050 14:44
    Meisam Amini, entraîneur du club Lyon Saint-Priest Lutte.
    Rentré auprès de ses proches en Iran, ce champion de lutte continue d'entraîner ses élèves lyonnais 14:10
    DNC en Auvergne-Rhône-Alpes : l'Etat élargit les critères d'éligibilité pour les agriculteurs touchés 13:35
    d'heure en heure
    Shopping : quoi de neuf à Lyon ? 12:51
    le collège jean Giono à Saint Genis Laval
    Saint-Genis-Laval : une vidéo montre une très violente agression devant un collège 12:48
    médecine et IA
    IA : nouvelle alliée des chercheurs lyonnais contre le cancer 12:15
    Chaufferie à bois de Saint-Genis-Laval : la municipalité appelle à un débat "constructif" 11:35
    Près de Lyon : 1 500 euros d'amende pour cet habitant qui avait abandonné son canapé en pleine rue 10:50
    Rixe, tirs, squat : que se passe-t-il dans ce quartier réputé tranquille de Lyon ? 10:20
    Biennale européenne de l'artisanat
    Auvergne-Rhône-Alpes : le chiffre d'affaires des entreprises de proximité continue de reculer au 4e trimestre 09:51
    musée gallo romain
    Saint-Romain-en-Gal : le musée gallo-romain plébiscité par les familles 09:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut