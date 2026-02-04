Actualité

Neuf blessés dans une collision en série impliquant des bus TCL à la Croix-Rousse

  • par La rédaction

    • Neuf personnes ont été légèrement blessées dans un accident de la circulation survenu ce mercredi à la Croix-Rousse à Lyon.

    Un accident de la circulation impliquant deux bus TCL et sept véhicules légers s'est produit mercredi vers 13 h 15 dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon au niveau de la montée des Esses. Un bus aurait percuté le bus qui le précédait.

    Selon Le Progrès, neuf personnes ont été légèrement blessées, notamment des passagers des bus. Trois des blessés sont mineurs. Près d'une trentaine de sapeurs-pompiers ont été déployés, ainsi que le Samu et les polices municipales et nationales.

    Des tests de dépistage ont été effectués sur les chauffeurs de bus. Ils sont négatifs.

