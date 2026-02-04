Shopping : quoi de neuf à Lyon ?

Notre sélection des nouvelles boutiques et restaurants à Lyon

Cuirs haut de gamme

Artisane maroquinière depuis plus de treize ans, Camille vient tout juste d’ouvrir sa boutique atelier pour le plus grand plaisir des amateurs de beau et de travail bien fait.

Ici, la star des lieux, c’est le cuir qui, grâce à sa souplesse et sa structure, offre une palette créative infinie. Marqueterie, gainage… Camille maîtrise toutes les techniques de transformation de cette matière première noble et aime bousculer les codes de la maroquinerie classique.

Elle crée des pièces uniques – ceintures, sacs, portefeuilles… – et customise avec soin de beaux objets sur lesquels elle appose les pièces de cuir qu’elle a travaillées : lampes, miroirs, tableaux, plateaux…

Elle crée aussi de la maroquinerie classique, donnant à chaque client l’occasion d’acquérir une pièce unique, issue d’un savoir-faire traditionnel lyonnais. À noter qu’elle prend également soin de votre sac à main : réparation de cuir, restauration des anses, remplacement de fermetures... Tout sera mis en œuvre afin de lui apporter une seconde vie.

VA/CA Atelier – 4, quai du Général-Sarrail, Lyon 6e

© Candice Debeaune

Le temple de l’outdoor

Lagoped, c’est une marque de vêtements techniques de montagne et d’outdoor fabriqués en Europe, exclusivement à partir de matières recyclées.

Totalement engagée dans la protection de l’environnement, elle est d’ailleurs la première enseigne textile à publier l’éco-score de ses vêtements. Une donnée très utile pour mesure l’impact de chaque produit tout au long de son cycle de vie et afficher une totale transparence.

Pour sa troisième implantation en France, Lagoped a tout naturellement choisi Lyon, ville de passionnés d’expéditions alpines et de grand air.

Sur place, vous trouverez pantalons, vestes, tee-shirts, accessoires techniques et intemporels, conçus pour durer et vous accompagner dans toutes vos activités de pleine nature : alpinisme, ski, randonnée, trail, escalade… N’hésitez pas à vous attarder ou à solliciter quelques conseils : le lieu est chaleureux et l’équipe à votre écoute.

Lagoped Le Refuge Lyon – 31, rue Ferrandière, Lyon 2e

Comme à la maison

Si vous cherchez une nouvelle cantine goûteuse et conviviale pour vos pauses déjeuner, testez Le Dos de la cuillère, petit restaurant familial niché tout près du parc de la Tête-d’Or.

Ici, pas de chichis, on vous accueille comme à la maison : l’ambiance est décontractée et la déco joyeuse, mêlant meubles de récup, objets vintage et décalés.

Aux manettes, Caroline, la mère, assure le service et veille à ce que chacun passe un bon moment.

Jules et Camille, ses deux fils, s’affairent en cuisine et préparent chaque jour des plats originaux et savoureux.

Courte et renouvelée chaque semaine, la carte propose, à prix doux, deux entrées, trois plats et trois desserts, avec à chaque fois une option végétarienne, un plat traditionnel et de la cuisine du monde, le plus souvent d’inspiration asiatique.

Les assiettes sont généreuses et délicatement travaillées, les saveurs ravissent les papilles à chaque bouchée. Ce jeune restau n’a que deux mois à son actif, mais déjà une clientèle d’habitués, alors n’oubliez pas de réserver.

Le Dos de la cuillère – 100, cours Vitton, Lyon 6e

Cuisine du soleil

Après plus de vingt ans passés derrière les fourneaux en tant que chef cuisinier, Guiseppe vient de poser ses valises au cœur du quartier d’Ainay, en ouvrant une épicerie fine sicilienne.

Ses objectifs : entretenir un contact direct avec la clientèle, transmettre sa culture et partager ses recettes de famille. Dans ce lieu coloré et chaleureux, vous trouverez un beau choix de produits haut de gamme tels que fromages et charcuteries typiques, antipastis gourmands, plats cuisinés généreux – aubergines à la parmigiana, polpette à la crème de pecorino… – sans oublier un choix de focaccias et de schiacciatas, sortes de paninis revisités à la sicilienne, farcis de produits savoureux : épinards mozzarella, brocolis saucisses, jambon olives mozzarella…

Guiseppe déniche l’essentiel de ses produits auprès de petits producteurs siciliens, et tout est fait maison. Un gage de qualité qui ravira les amateurs de saveurs authentiques.

A’Putia – 31, rue de la Charité, Lyon 2e