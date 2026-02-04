Actualité
Le pont de Condrieu.

Pont de Condrieu : le chantier entre dans sa phase la plus spectaculaire

  • par La Rédaction

    • Les travaux de consolidation du pont de Condrieu franchissent une étape clé avec la mise en place des dernières structures métalliques destinées à soutenir temporairement le tablier.

    Engagés depuis septembre, les travaux du pont de Condrieu, reliant Condrieu aux Roches-de-Condrieu, avancent à un rythme soutenu. Début février, la pose du sixième et dernier tube de palées sur la rive gauche a marqué une étape déterminante. Ces tubes seront bientôt coiffés de poutres métalliques transversales, appelées chevêtres, sur lesquelles reposeront d’imposantes structures en treillis.

    A lire aussi : Pont de Condrieu : le chantier de renforcement franchit une étape clé

    Longues de près de 50 mètres et pesant 33 tonnes, elles formeront un support provisoire pour le tablier, le temps de remplacer les câbles de suspension.

    Assemblées en aval, ces structures seront acheminées par barges, une opération spectaculaire conditionnée par la météo et le débit du Rhône. Le chantier, actuellement à l’arrêt en raison de crues, laisse néanmoins le pont accessible aux piétons et cyclistes, tandis que des déviations restent en place pour les véhicules.

