En visite dans le quartier de la Duchère ce mercredi 4 février, le candidat aux municipales Jean-Michel Aulas a évoqué la création d'un tramway Vaise/ La Duchère et celle d'un stade de 10 000 places.

C'est sous un grand soleil que le candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas, accompagné de l'ancien ministre Jean-Louis Borloo et de sa tête de liste pour le 9e arrondissement, Laila Khallouk, a déambulé dans le quartier de la Duchère ce mercredi 4 février. L'occasion pour l'ancien président de l'OL d'échanger avec les commerçants du quartier, et d'esquisser sa vision pour ce quartier symbolique, imaginant y créer un tramway et un stade.

Problématique de circulation dans le quartier

En visite auprès des commerçants du quartier du 9e arrondissement, Jean-Michel Aulas n'est, comme à son habitude, pas passé inaperçu auprès des jeunes, des très jeunes, comme des moins jeunes :"Mon mari est fan de vous, on ira voter pour vous Monsieur Aulas", lance une passante. Deux femmes attablées ne semblent pas du même avis : "Les promesses il faut qu'elles soient suivies (...) Les candidats prévoient plein de choses gratuites mais il faut savoir comment on les finance", attaque l'une d'elles.

Les commerçants rencontrés eux, sont unanimes sur leur soutien à Jean-Michel Aulas. Parmi les principaux problèmes relevés, ces derniers mentionnent le stationnement et la circulation difficile sur l'avenue Rosa Parks. "On a un sérieux problème de circulation, l'écologie nous ne sommes pas contre, mais quand ça nous massacre il faut trouver un juste milieu", explique le gérant d'un bureau de tabac. Le problème selon eux ? Un manque de places de parking sur l'avenue et des amendes systématiques avec les caméras de stationnement installées : "Nos clients viennent faire des courses deux minutes et repartent avec une amende de 135 euros", affirme un commerçant.

Un éventuel projet de tramway et de création de stade

Pour répondre à cette problématique, le candidat Coeur Lyonnais évoque la création d'un tramway de Vaise à la Duchère, qui permettrait de "désenclaver le quartier" :"Le problème de la mobilité et du raccordement de la Duchère au reste de la cité semble important, c'est pourquoi j'ai mis dans le programme, la connexion avec le tramway", explique Jean-Michel Aulas. Un projet pour l'instant flou qui pourrait "amener à être développé, sous réserve d'être élu", précise le candidat pour Coeur Lyonnais. Sous réserve, aussi, de financements pour le Sytral qui devra déjà lancer la création d'un métro E promis par l'ancien patron de l'OL.

Sur le volet propositions, Jean-Michel Aulas évoque également la création d'un ensemble d'infrastructures permettant de faire "un appel d'air en matière de créativité et d'emploi" en s'appuyant notamment sur l'exemple de Décines-Meyzieu. "L’hypothèse de l’implantation d’un stade avec une jauge intermédiaire pour 10 000 à 15 000 spectateurs, adapté et homologué pour accueillir des équipes de D3, associée à un pôle de loisirs, des bureaux, une pépinière d’entreprises et des équipements publics, est une piste sérieuse, à l’étude depuis plus de deux ans", précise Coeur Lyonnais dans un communiqué.

Renforcer la présence policière

Sur les problématiques de sécurité et de narcotrafic qui touchent le quartier de la Duchère, le candidat réaffirme : "Nous avons toute une série de mesures en matière de sécurité, nous prendrons le problème à bras le corps et ça suppose (...) d'avoir le courage de développer de la présence policière et de renforcer la sécurité par caméra avec de l'intelligence artificielle."

Le candidat a été arrêté à de nombreuses reprises par des passants.

Lire aussi : Municipales 2026 : Aulas promet le retour du Tour de France à Lyon