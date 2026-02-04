Actualité

Lyon : la mairie du 1er appose une affiche en soutien au journaliste Christophe Gleizes

  • par Loane Carpano

    • Une affiche en soutien au journaliste détenu en Algérie, Christophe Gleizes a été apposée sur la mairie du 1er arrondissement de Lyon.

    Une affiche en soutien au journaliste Christophe Gleizes, a été apposée sur la façade de la mairie du 1er arrondissement de Lyon. Pour rappel, le journaliste français avait été condamné à sept ans de prison par l'Algérie le 3 décembre dernier. La justice algérienne lui reproche d'avoir eu des contacts avec des personnes liées à un mouvement séparatiste, alors que le reporter s'était rendu en Algérie pour un article sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie.

    "À travers Christophe Gleizes, ce sont toutes celles et ceux qui exercent le journalisme dans des contextes de tensions, de conflits ou de répression qui doivent être soutenus", affirme la mairie d'arrondissement.

    En parallèle, la mairie du 1er se joint au Comité de Soutien de Christophe
    Gleizes, à Reporters Sans Frontières et au groupe So Press pour demander la libération immédiate du journaliste.

