Une nouvelle circulaire datée du 30 janvier élargit les critères d’éligibilité et l’enveloppe financière dédiée au fonds d'urgence pour les exploitations touchés par la DNC (dermatose nodulaire contagieuse bovine).

Le 19 décembre dernier, la ministre de l’Agriculture annonçait déployer un fonds d’urgence visant à soutenir la trésorerie des exploitations les plus fragilisées par la DNC (dermatose nodulaire contagieuse bovine). A la suite de cette annonce, une nouvelle circulaire datée du 30 janvier 2026 élargit les critères d’éligibilité et l’enveloppe financière dédiée à ce fonds en Auvergne-Rhône-Alpes.

9 000 euros maximum par exploitation

Pour bénéficier de cette aide, les exploitations professionnelles d’élevage de bovins, non foyers, devront remplir plusieurs conditions, à savoir : Avoir son siège social d’exploitation situé en zone vaccinale, être immatriculé au répertoire SIRENE de l’INSEE par un numéro SIRET actif au moment du dépôt de la demande d’aide et avoir des bovins enregistrés dans la base de données nationale d'identification (BDNI). Les éleveurs devront également avoir accepté la vaccination de l’ensemble de leur cheptel pour bénéficier de l'aide. "Les exploitations ayant leur siège en zone indemne mais ayant eu des animaux immobilisés en zone réglementée pourront à titre dérogatoire également bénéficier de cette aide", indique la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes.

La région étant dotée d'un fond total de 7,64 millions d'euros, l'aide ne pourra dépasser 9 000 euros par exploitation. La somme reçue sera calculée sur la base de forfaits par UGB (unité gros bétail) "assortis de pondérations reflétant la durée d’immobilisation en fonction de la commune du siège de l’exploitation (pondération selon les zones réglementées) et le type de production", précise la préfecture.

Une période de dépôt complémentaire sur les plateformes "démarches simplifiées" sera ouverte dès cette fin de semaine, et ce, jusqu’au vendredi 20 février 2026. Les agriculteurs ayant déposé leur demande d’aide en janvier n’ont pas à redéposer de demande.

Lire aussi : Dermatose nodulaire bovine : retour sur l'évolution de la situation en Auvergne Rhône-Alpes