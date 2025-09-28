Rugby : Le LOU à terre face à Pau

Invaincus depuis le début du Top 14, le LOU s'est pris une claque ce samedi 27 septembre face à Pau. Avec un score final qui fait grincer des dents (40-15).

Une après-midi cauchemardesque pour le club lyonnais. Jusque là leader du Top 14 après trois victoires consécutives, le Lou a lourdement chuté ce samedi 27 septembre à Pau. Battus 40-15, les Lyonnais n'ont inscrit aucun essai, indisciplinés et dépassés dans le jeu. Largement remanié avec douze changements par rapport à la semaine précédente, le collectif lyonnais a manqué de repères et de cohésion.

La Section Paloise a dominé le match, malgré une légère avance des joueurs de Karim Ghezal grâce au pied de Léo Berdeu. Les Béarnais ont rapidement pris l'ascendant en inscrivant quatre essais et décrochant le bonus offensif. A l'inverse, les Lyonnais n'ont jamais trouvé la faille de l'équipe adverse. Les fautes à répétition ont plombé les derniers espoirs. Deux cartons jaunes, attribués à Saginadze et Sarragallet, ainsi qu'une série de pénalité ont permis à Pau de creuser l'écart. Suite à cette défaite, le LOU cède provisoirement la première place du Top 14 à son adversaire du jour.