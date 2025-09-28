Les Lyonnes surclassent le PSG, Shrader sans pitié

Dans le choc de la 3e journée de l'Arkéma Première Ligue ce samedi 27 septembre, l'OL Lyonnes s'est offert un festival face au Paris Saint-Germain, s'imposant 6 buts à 1 devant son public du stade Groupama, à Lyon.

La meilleure équipe du championnat frappe à nouveau. Quatre mois après la défaite du PSG en finale de Première ligue Arkema, l'OL s'est de nouveau imposé ce samedi 27 septembre au stade Groupama de Lyon, avec une Korbin Shrader des grands soirs qui mène son équipe 6 buts à 1.

La pression des Lyonnes s'est faite ressentir dès les premières minutes du match, avec une ouverture du score des Lyonnaises dès la quatrième minute, sur un corner conclut par Tarciane. Le PSG n'a pas paniqué pour autant et a recollé au score à la 33e minute sur un penalty accordé pour une main litigieuse de Katoto. Tout restait à faire à la mi-temps.

La tornade lyonnaise en seconde période

Au retour des vestiaires, les Lyonnes se sont montrées plus entreprenantes et ont fini par faire la différence. Korbin Shrader, ancienne Parisienne arrivée à l'OL le 4 juillet dernier, a adressé une passe décisive parfaite pour Lindsey Heaps, qui a trouvé le chemin des filets de la tête au second poteau. Un but libérateur pour l'équipe et annonciateur d'un grand match de Shrader.

La suite s'est transformé en récital personnel. Contre son ancienne équipe, l'Américaine a enchaîné trois buts et a humilié ses anciennes coéquipières. Chawinga est venue conclure cette démonstration d'un but dans le temps additionnel. A l'issue de la rencontre, l'équipe féminine lyonnaise reste en tête du championnat avec trois victoires en trois journées.