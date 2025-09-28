Actualité
Pollution Lyon lever jour © Tim
© Tim Douet

Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • La qualité de l'air à Lyon reste moyenne ce dimanche 28 septembre. L'ensoleillement favorise une légère hausse des concentrations de particules fines.

    La qualité de l'air reste légèrement dégradée à Lyon ce dimanche 28 septembre. L'ensoleillement plus important prévu pour la journée favorisent tout de même des concentrations de dioxyde d'azote et de particules fines.

    Pour autant, c'est dans le sud de la métropole, du côté d'Oullins, mais aussi de Vénissieux, que la qualité de l'air est la plus dégradée. Les grands axes de circulation, comme la M7, reste également une zone à forte concentration de polluants.

    stade hameau pau
    Rugby : Le LOU à terre face à Pau

