À Saint-Vallier (Saône-et-Loire), l’industrie ferroviaire ouvre ses portes aux visiteurs

Deux entreprises du secteur ferroviaire ouvrent leurs portes au public les 19 et 26 août. ©Novium

Deux entreprises du secteur ferroviaire ouvrent leurs portes les 19 et 26 août pour faire découvrir leurs activités au grand public.

Les 19 et 26 août, hors de question pour Erion et Novium de fermer leurs portes. Les deux entreprises resteront exceptionnellement ouvertes au public, qui pourra découvrir leurs activités à travers une visite immersive en vue du programme « Dans les coulisses de l’industrie », initié par l’Office de Tourisme Creusot Montceau.

Toutes deux installées sur la plateforme des Chavannes à Saint-Vallier (Saône-et-Loire), ces entreprises appartiennent au secteur ferroviaire.

Des visites immersives

Deux rendez-vous sont programmés. Le premier se déroulera chez Erion, ce mercredi 19 août à 10 heures. Le second aura lieu chez Novium, le 26 août à 15 heures. La première entreprise, spécialisée dans la maintenance du matériel roulant ferroviaire, travaille aux côtés d’entreprises de transport de marchandises. L’occasion, pour les visiteurs, de comprendre se qui se cache derrière le fonctionnement des trains.

De son côté, Novium conçoit et assemble des machines utilisées sur les voies ferrées. Donner un aperçu des ateliers, de l'activité des mécaniciens et des tuyauteurs, c’est aussi l'objectif de ces visites.

Et les portes ne resteront pas ouvertes qu’en août. Erion accueille de nouveau le public les mercredis 21 octobre et 9 décembre. Quant à Novium, elle organise deux autres rendez-vous les mercredis 28 octobre et 16 décembre.

Faire découvrir le bassin industriel de la région

Derrière l’opération de découverte se joue un autre enjeu : faire connaître une industrie qui recrute. Ces visites donnent un aperçu des métiers industriels, dont la filière est très implantée en Bourgogne-Franche-Comté.

En effet, 192 établissements liés à la filière ferroviaire sont présents sur son sol. Un secteur qui représente environ 14 000 emplois selon Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

À Saint-Vallier, visiter ces ateliers peut donc permettre d’entrevoir les machines, comprendre les rouages de la filière ferroviaire et, pourquoi pas, trouver sa voie.

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