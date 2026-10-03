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Le cortège au fort de Bron. Photo d’archives Ville de Bron

Un Grande Parade à vélo jusqu'à Parilly ce dimanche

  • par Lisa Pillaud

    • Ce dimanche 4 octobre, une Grande Parade à vélo s’élancera entre Chassieu et Bron avant de rejoindre le parc de Parilly.

    Avis aux amateurs de vélo et de balades insolites : ce dimanche 4 octobre, la Grande Parade à vélo arrive dans l’est lyonnais. Organisé par l’association La Poursuite, le circuit doit relier Chassieu à Bron avant de rejoindre le parc de Parilly.

    Initialement, un autre cortège devait partir simultanément de Mions. Mais l’organisation a annoncé l’annulation du convoi entre Mions et Saint-Priest.

    Un parcours d'une dizaine de kilomètres

    L’ensemble des participants est donc concentré sur le parcours Chassieu-Bron, avec un rendez-vous maintenu à 8h30 au Karavan Théâtre de Chassieu et un départ à 9 heures de la place de la Liberté à Bron. Le cortège doit faire étape vers 10 heures au Fort de Bron.

    Le parcours d’une dizaine de kilomètres se fait à une allure tranquille, sans chronomètre ni objectif de vitesse. Et tous les types de vélos sont les bienvenus : classique, électrique, cargo...

    Le succès de cet évènement tient avant tout à son ambiance festive. Les participants seront accompagnés par des artistes et des instruments installés directement sur les vélos ou les remorques. L'objectif est aussi de découvrir sa ville autrement.

    À l'arrivée, un pique-nique géant attendra les cyclistes, ainsi que plusieurs animations musicales.

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