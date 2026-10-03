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Grégory Doucet aux côtés des forces de l’ordre devant le lycée Ampère, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Face à la mobilisation des lycéens lyonnais, le maire Grégory Doucet appelle au dialogue

  • par Lisa Pillaud

    • Le maire de Lyon Grégory Doucet veut faire retomber la tension après plusieurs jours de mobilisation aux abords de lycées lyonnais.

    Après plusieurs journées marquées par des blocus, des dégradations et des affrontements avec les forces de l’ordre, le maire de Lyon, Grégory Doucet, appelle à la "désescalade".

    L’édile distingue la mobilisation des violences. Il ne souhaite pas assimiler l’ensemble du mouvement aux violences commises en marge de certains rassemblements. Toutefois, s'il reconnaît qu'il puisse avoir des moments de tensions, voire même des blocus, il dénonce tous dégâts matériels ou physiques.

    Mettre les revendications des jeunes au centre des discussions

    Cette nouvelle prise de parole intervient alors que 138 personnes, essentiellement mineures, ont été interpellées et placées en garde à vue, selon le parquet de Lyon. Et selon les chiffres communiqués par la préfecture du Rhône, 30 établissements ont été impactés par la mobilisation de ce vendredi 2 octobre.

    Grégory Doucet appelle donc au dialogue avec les lycéens mobilisés. L'élu entend remettre les revendications des jeunes au centre des discussions. L'enjeu est de (re)créer du lien avec les élèves concernés afin de mettre fin à cet épisode de tensions.

    Il était d'ailleurs allé à la rencontre de jeunes mobilisés devant le lycée Ampère (2e arrondissement) ce vendredi 2 octobre. Il avait notamment proposé la mise en place d’un espace de dialogue avec des représentants des lycéens.

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