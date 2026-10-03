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Le Château de Montchat accueille les animations du Greener Festival.

Le Greener Festival s'attaque à la désinformation sur l'écologie

  • par Lisa Pillaud

    • Les 3 et 4 octobre, le Château et la MJC de Montchat accueillent la 11e édition du Greener Festival. Cette année, l'information est au centre de la programmation.

    Légumes fermentés, produits d'entretien ecoresponsables, bijoux artisanaux... Pendant deux jours, une soixantaine de stands prennent place au Château et à la MJC de Montchat pour le Greener Festival.

    Organisé par l’association lyonnaise The Greener Good, il s'agit du rendez-vous lyonnais autour de la transition écologique. Et pour sa 11e édition, le festival place l’information au cœur de sa programmation. À l'entrée, un guide recensant plus de 900 adresses pour bien vivre à Lyon est distribué.

    Conférences et ateliers participatifs

    Cette année, le village réunit plus de 60 exposants, associations, artisans et structures qui proposent des alternatives dans différents domaines du quotidien. On retrouve, par exemple, un jardin associatif, une microbrasserie qui fait sa propre bière, ou encore un stand de jeux de société qui privilégie l'achat d'occasion.

    Plusieurs animations sont également proposées autour de trois grands axes : mieux s'informer, écologie et consommation au quotidien, faire et expérimer soi-même. Au programme : conférences, ateliers participatifs, tables rondes, podcasts en direct, jeux et activités.

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    L'évènement a démarré ce samedi 3 octobre à 10 heures et se poursuit jusqu'à demain, dimanche 4 octobre, à 19 heures. Si l'entrée est gratuite, les animations sont payantes et accessibles sur réservation.

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