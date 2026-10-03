Coop Habitat Bourgogne lance "Les Loggias du Marché" en plein centre-ville de Geugnon

Le promoteur immobilier, situé à Chalon-sur-Saône, vient de lancer, début septembre, la commercialisation de douze appartements de sa future résidence baptisée "Les Loggias du Marché".

"À vous la qualité de ville au quotidien!". Le slogan donne le ton. Rue de la Liberté, à deux pas de l'église de la place du marché et de la mairie, Coop Habitat Bourgogne s'apprête à faire sortir de terre une résidence qui entend conjuguer les atouts du cœur de ville et "le confort du neuf". Le permis de construire, déposé le 13 février 2026, a été accordé le 19 mai dernier. Le projet s'implante sur un terrain d'environ 2 267 m².

L'argument phare du programme (l'investissement de Coop Habitat Bourgogne avoisine les 2,3 millions d'euros pour ce projet) : "une adresse privilégiée où tout est accessible à pied", commerces, services et marché compris. Le promoteur vante "une situation idéale en plein cœur de Gueugnon",avec le parc du Château d'Aux, les bords de l'Arroux, ainsi que la piscine et le stade Jean-Laville à proximité immédiate. Cet emplacement, soutient le promoteur, est recherché aussi bien par les primo-accédants que par les seniors souhaitant se rapprocher des commodités.

Du T2 au T4 chacun avec son extérieur

La future nrésidence compte douze logements répartis sur trois niveaux, soit cinq appartements au premier étage, cinq au deuxième et deux en attique. Selon les annonces en ligne le programme se compose de 4 deux-pièces 6 trois-pièces et 2 quatre-pièces.

Chaque appartement bénéficie "d'espaces de vie lumineux et fonctionnels", prolongés par un "balcon loggia ou terrasse" compris entre 10 à 43 m². Quant aux deux appartements en attique, ils profitent de grandes terrasses équipées d'un point d'eau avec vue dégagée sur les toits et la campagne environnante. Au rez-de-chaussée, onze garages privatifs et une place de parking couvert de 16 à 31 m² sont prévus chacun doté d'un "fourreau en attente pour recharge électrique". De plus, trois logements du premier étage sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Les appartements sont proposés à partir de 139 500 euros (T2 avec balcon) jusqu'à 274 900 euros (T4 avec terrasse et garage)

Les appartements sont "livrés clé en main". Au choix : carrelage grand format dans les pièces de vie, sol imitation parquet ou parquet stratifié dans les chambres, selon la typologie et une salle d'eau équipée, avec douche grand format, meuble vasque et sèche-serviettes. Les volets roulants électriques sont programmables depuis un smartphone, la porte palière est sécurisée par une serrure trois points et l'accès à la résidence se fait par vidéophone couleur et badge Vigik.

Côté énergie, la résidence répond à la réglementation environnementale RE2020 (seuil 2025) qui impose des logements plus économes en énergie, moins émetteurs de carbone et plus confortables en été, avec des exigences renforcées depuis 2025.. Les T2 et T3 sont équipés de radiateurs électriques à chaleur douce et d'un chauffe-eau thermodynamique, tandis que les T4 bénéficient d'une pompe à chaleur air/eau. Coop Habitat Bourgogne met en avant "des consommations maîtrisées, un confort en toute saison et un patrimoine durable".

Les prix démarrent à partir de 139 500 euros pour un deux-pièces et à partir de 197 500 euros pour un trois-pièces. De quoi résumer l'ambition du programme : "la simplicité d'une vie en centre-ville avec le confort du neuf".

Coop Habita Bourgogne avait déjà inauguré, en 2024, une résidence privée de douze appartements dans le quartier du Vieux-Fresne.